Yarım milyar TL tasarruf

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, abonelerine seyahatten yeme – içmeye pek çok alanda ayrıcalıklar sunduklarını belirterek, Vodafone Red abonelerinin sundukları ayrıcalıklarla son 1 yılda yaklaşık 502 milyon TL'lik tasarruf sağladığını vurguladı.

Abonelerinin yarısından fazlasının Red'li müşterilerin oluşturduğunu ve yaklaşık 3.3 milyar GB mobil internet kullandığını aktaran Şahin, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" paketini de duyurdu. Buna göre, her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. 'Yurt Dışına Hoş geldin Hediyesi'nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Şahin, "Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti" dedi.

YÜZDE 81'LİK KESİM YANIMDA'YI ZİYARET EDİYOR

Vodafone Red müşterilerinin yüzde 81'inin aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ettiğini aktaran Şahin, Red'lilerin online'a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon TL'ye yakın tasarruf ettiğini bildirdi.