Yarım milyon çocuk BES’lendi

Türkiye'de aileler, en değer verdikleri varlıkları çocuklarının gelecekleri için önemli adımlar atıyor. Bunun en büyük göstergesi Bireysel Emeklilik Sistemi içinde 18 yaş altı uygulaması sonrası katılımcı sayısının 500 bini aşması. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 18 yaş altındaki çocuklar için başlatılan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasının çok büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "2022 Kasım ayı sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 552 bin kişiyi aşmış ve fon büyüklüğü 2.5 milyar TL'yi geçmiştir" dedi.SEDDK'nın kuruluşunun üçüncü yıl dönümünde BES'te yer alan 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı etkinlikle kutlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ülkemize sağladığı stratejik katkıları gözeterek, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörümüzü her zaman gündemimizin üst sıralarında tutuyor, gelişmesini desteklemek için cesur ve kararlı adımlar atmaktan çekinmiyoruz. Halihazırda, Otomatik Katılım Sistemi ile beraber katılımcı sayımız 15 milyon seviyesine, fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaşmıştır. 1 trilyon liralık fon büyüklüğü hedefimize de her geçen gün emin adımlarla yaklaşacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da, sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün hızla büyümesi ve finansal sistemi içinde payının istikrarlı bir şekilde artması üzerine, 2019 yılında İstanbul'un küresel finans merkezi olarak konumlandırma vizyonuna da bağlı olarak, sektörün daha dinamik ve proaktif bir anlayışla düzenlenmesini ve denetlenmesini temin etmek için kurulduklarını söyledi.SİGORTA-özel emeklilik sektörlerinin her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, sektörün ulaştığı toplam nokta hakkında da şu bilgileri verdi: "Üretim ve yatırıma dayalı Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye'nin küresel krizleri fırsata dönüştüren dinamik yapısı sayesinde ekonomimizin yüksek büyüme performansı sektörümüze de yansımış olup, 2022 yılında enflasyonun oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir. Bu yılın yaklaşık 200 milyar TL prim üretimi ile tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL'nin üzerine, fon arzımız 500 milyar TL'nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL'ye ulaşmıştır."BES'TE 18 yaş altı çocuk sayısının 500 bini aşması sebebiyle kurulan BES Hatıra Ormanı'nın sertifikası Bakan Nebati ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu tarafından, sisteme katılan 500 bininci çocuk olan Masal Tiryaki ve SEDDK kamu spotunda oynayan Aras Özkadı'ya verildi.