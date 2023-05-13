Yarısı Bizden kampanyası başvuru sayısı 678 bine ulaştı

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurum, partisince Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de "Bedeli ne olursa olsun" diyerek kentsel dönüşüm konusunda bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Kurum, "Yarısı Bizden Yarısı Sizden" kampanyasıyla İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümünü başlattıklarını dile getirerek, "Ümraniye'den bu meydandan başvuru sayısını bir söyleyelim de Kılıçdaroğlu bir duysun. Bugün itibarıyla yüzyılın dönüşümünde tam 678 bin başvuru oldu. Ümraniyeli kardeşlerimize söz veriyoruz. Ümraniye'de hiçbir vatandaşımız güvensiz evde oturmayacak." ifadelerini kullandı.

Gençliğimiz hafta İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingini gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"O gün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde milyonlar toplandı, kararını gösterdi, iradesini ortaya koydu. Aynı 15 Temmuz'daki gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Aziz milletimiz, 85 milyon, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanına emanet. Sayın Cumhurbaşkanımız da milletimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için gece gündüz demeden çalışarak, eser üreterek, hep bu emanete sahip çıktı. Şimdi de kardeşlerim artık sıra bizde. Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. 'Yeter, söz, milletindir' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız 'Devlet, millet içindir diyen' Turgut Özal'ın emanetidir. 'İman varsa imkan da vardır.' diyen rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. 'Gençler, hepiniz Türk bayrağısınız.' diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. 'Bana imanımın ışığı yeter.' diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babalarımızın, ağzı dualı analarımızın, yavrularımızın emanetidir."

Kurum, Ayasofya'nın camiye dönüştürülerek ibadete açıldığını anımsatarak, "Ama birileri Ayasofya camimizi yeniden müze yapmak istiyor. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesi dinmeyecek. Hiç kimse ama hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek." diye konuştu.

Yarın seçimlerin yanı sıra Anneler Günü de olduğunu hatırlatan Kurum, başta şehit ve gazilerin olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.