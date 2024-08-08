Yarısı bizden kampanyası süresiz oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyasını süresiz olarak uzattıklarını açıkladı. Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyasında yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" dedi.Yarısı Bizden Kampanyası'nda yapılan iyileştirmeleri anlatan Kurum, "Yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İnşallah bu kararlarla kampanya daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul'umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.İstanbul'daki deprem tehdidine de dikkat çeken Kurum, "Bu güzel şehrin polemiklerle kaybedecek vakti yok, icraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.YARISI Bizden Kampanyası'na 2.5 ayda 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru alındı. "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" paketi kapsamında, İstanbul'da evini yeniden yapmak isteyen hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi veriliyor. Dönüşüme giren iş yerleri için ise 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi sunuluyor. Kredi için gelir şartına ve kredi puanına bakılmıyor. Kiracılara da ilk kez destek sağlanıyor. Kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.Yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında olacak.Yüklenici firmalar işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu alacak.Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına yapıyor