‘Yarısı Bizden’ TIR’ı ayağınıza geliyor

Vatandaşa tarihi dönüşüm fırsatısunan "Yarısı Bizden"kampanyası için tanıtımtırları hazırlandı.Üsküdar'da hizmet veren tır,29 Mayıs'a kadar İstanbul'ubölge bölge gezecek. Çevre,Şehircilik ve İklim DeğişikliğiBakanı Murat Kurum, sosyalmedya hesabından yaptığı açıklamada,"Yarısı Bizden ayağınızageliyor" ifadelerini kullandı.TIR'da vatandaşlar tarafındanmerak edilen sorular görevliuzmanlar tarafından cevaplandırılıyor.Vatandaşlara"Yarısı Bizden" tırında bilgiveren Uzman Hilal Kurt,"TIR'ımızın buradaki amacıuzman ekiplerimiz tarafındanvatandaşlarımızagenel birbilgi vermek, sürecinnasıl işlediğinianlatmak, kafalarındakisoru işaretlerinigidermek" dedi.İstanbul Kadıköy ve Tuzla'da bir dizi programa katılan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'da 529 bin bağımsız bölümün başvuru yaptığını belirtti. Kentsel dönüşümün hızlanması için vergi, harç, resim bedellerinde muafiyet sağlayacaklarını da açıklayan Kurum, "Hasanpaşa mahallemizin büyük bir kısmının 50 yılı aşan yapılar olduğunu biliyoruz" dedi. Kurum, 'İlk Evim' projesi kapsamında da İstanbul'a 50 bin, Tuzla'ya 20 bin 120 konut inşa edildiğini hatırlattı.