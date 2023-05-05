‘Yarısı Bizden’ TIR’ı ayağınıza geliyor

Vatandaşa tarihi dönüşüm fırsatı
sunan "Yarısı Bizden"
kampanyası için tanıtım
tırları hazırlandı.
Üsküdar'da hizmet veren tır,
29 Mayıs'a kadar İstanbul'u
bölge bölge gezecek. Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yarısı Bizden ayağınıza
geliyor" ifadelerini kullandı.
TIR'da vatandaşlar tarafından
merak edilen sorular görevli
uzmanlar tarafından cevaplandırılıyor.
Vatandaşlara
"Yarısı Bizden" tırında bilgi
veren Uzman Hilal Kurt,
"TIR'ımızın buradaki amacı
uzman ekiplerimiz tarafından
vatandaşlarımıza
genel bir
bilgi vermek, sürecin
nasıl işlediğini
anlatmak, kafalarındaki
soru işaretlerini
gidermek" dedi.
BAŞVURULAR TAM GAZ
İstanbul Kadıköy ve Tuzla'da bir dizi programa katılan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'da 529 bin bağımsız bölümün başvuru yaptığını belirtti. Kentsel dönüşümün hızlanması için vergi, harç, resim bedellerinde muafiyet sağlayacaklarını da açıklayan Kurum, "Hasanpaşa mahallemizin büyük bir kısmının 50 yılı aşan yapılar olduğunu biliyoruz" dedi. Kurum, 'İlk Evim' projesi kapsamında da İstanbul'a 50 bin, Tuzla'ya 20 bin 120 konut inşa edildiğini hatırlattı.