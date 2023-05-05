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Giriş Tarihi: 6.5.2023

‘Yarısı Bizden’ TIR’ı ayağınıza geliyor

‘Yarısı Bizden’ TIR’ı ayağınıza geliyor
Vatandaşa tarihi dönüşüm fırsatı sunan "Yarısı Bizden" kampanyası için tanıtım tırları hazırlandı. Üsküdar'da hizmet veren tır, 29 Mayıs'a kadar İstanbul'u bölge bölge gezecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden ayağınıza geliyor" ifadelerini kullandı. TIR'da vatandaşlar tarafından merak edilen sorular görevli uzmanlar tarafından cevaplandırılıyor. Vatandaşlara "Yarısı Bizden" tırında bilgi veren Uzman Hilal Kurt, "TIR'ımızın buradaki amacı uzman ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza genel bir bilgi vermek, sürecin nasıl işlediğini anlatmak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermek" dedi.



BAŞVURULAR TAM GAZ
İstanbul Kadıköy ve Tuzla'da bir dizi programa katılan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul'da 529 bin bağımsız bölümün başvuru yaptığını belirtti. Kentsel dönüşümün hızlanması için vergi, harç, resim bedellerinde muafiyet sağlayacaklarını da açıklayan Kurum, "Hasanpaşa mahallemizin büyük bir kısmının 50 yılı aşan yapılar olduğunu biliyoruz" dedi. Kurum, 'İlk Evim' projesi kapsamında da İstanbul'a 50 bin, Tuzla'ya 20 bin 120 konut inşa edildiğini hatırlattı.

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‘Yarısı Bizden’ TIR’ı ayağınıza geliyor
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