Yarısı Bizden’e 709 bin başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor. İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.