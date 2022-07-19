Yaş meyve-sebzede zirai ilaç kalmayacak

Akdenizİhracatçı Birlikleri (AKİB), zaman zaman ilaç kalıntısı veya bitkisel hastalık nedeniyle portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limon ihracatında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak, iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı, "Yaş Sebze Meyve Sektörü Değerlendirme" toplantılarına, Antakya'da devam etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejdat Sin, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, "Tarım, bizim ve ülkemiz için milli savunma kadar önemli bir konu" diye konuştu. Yaş meyve sebzenin çok hareketli ve farklı aksiyonlara açık bir sektör olduğunu belirten Sin, "Hatay İl Tarım ve Orman, Gıda Kontrol Laboratuvar, Zirai Karantina ve Gümrük müdürlüklerimiz ile irtibatlı şekilde hareket ederek biz ihracatçıların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi, onların da bizlerden beklentilerini yerine getirmemiz noktasında doğru adımlar atıyoruz" dedi.Tarım ve gıda sektöründe elde edilen ürünlerin sağlıklı, güvenilir, verimli ve sürekli kılınmasının temel hedef olması gerektiğini belirten Nejdat Sin, şunları anlattı: "Biz ihracatçılar, ilaç kalıntısı veya bitkisel hastalıktan kaynaklı olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin geri gönderilmesi konusunda önemli kayıplar yaşadık. Bu sıkıntılar hâla devam ediyor. AKİB olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığımızla diyalog içindeyiz. Önemli gelişmeler sağlandı, ancak özellikle ihraç edeceğimiz ürünlerimizin analizi konusunda ne yazık ki istediğimiz seviyeye gelemedik. Eksiklerimizi tüm paydaşlarla beraber ortak hareket ederek aşabileceğimizi düşünüyorum."