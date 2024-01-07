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Haberler Ekonomi Haberleri Yasa dışı balıkçılığa 171 bin denetim
Giriş Tarihi: 8.1.2024

Yasa dışı balıkçılığa 171 bin denetim

Yasa dışı balıkçılığa 171 bin denetim
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 2023'te 171 bin 219 denetim geçekleştirildiğini belirterek, "Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı" ifadesini kullandı. Su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerine dikkati çeken İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik yıl boyu rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde çapraz ve eş zamanlı denetimlerin de yapıldığını bildirdi. Bakan İbrahim Yumaklı, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürüldüğünü belirterek, "Avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 78 gemi ve 3 bin 563 muhtelif av aracına el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi" dedi.
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Yasa dışı balıkçılığa 171 bin denetim
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