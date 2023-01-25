Yasa dışı su ürünleri avcılığına 2022’de 37 milyon TL ceza

169 GEMİYE EL KOYULDU

Yasa dışı avcılığın önlenmesi kapsamında 2022'de toplam 199 bin 702 denetim gerçekleştiren ekiplere, Sahil Güvenlik Komutanlığı da katkı sağlıyor. Bu denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 480 ton su ürününe el koyulurken, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 21 kişi ve iş yerine yönelik 37 milyon 120 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca avlanma ruhsatı olmayan ve kurallara uygun avlanılmayan 169 gemiye el koyuldu.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN KAYNAKLARI KORUMA ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de doğal kaynakların sonsuz olmadığını vurgulayarak, su ürünlerinde sürdürebilirliğin önemine dikkati çekti. Denizler ile iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını ve ekosistemi hep birlikte koruma çağrısı yapan Kirişci, "Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av yasağı döneminde olduğu gibi av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek. Böylece, yasa dışı avcılık yapanların, kurallara uygun avlanan gerçek balıkçılarımızın hakkını gasp etmelerini engelliyoruz. Kanundan aldığımız yetki ile 12 metre ve üzeri boylardaki balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak izliyoruz. Bu sayede kurallara uyan balıkçılarımızın haklarını koruduğumuz gibi yasa dışı avcılık yapanlara da göz açtırmıyoruz" dedi.