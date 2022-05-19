Yasa teklifi hazırlandı! Finans Merkezine vergi indirimi





Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yaptı. İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor.