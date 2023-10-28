Yaşayan şehirlerde yaşatan dönüşüm

Çevre Bakanlığı öncülüğünde, yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımı ile sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının 11. yılı geride bırakıldı. Bu süreçte; bakanlığa iletilen kentsel dönüşüm talepleri önceliğinde 6306 sayılı kanun uyarınca 59 ilde belirlenen riskli alan ve rezerv yapı alanları ile 81 ilde tespit edilen riskli yapılar üzerinde yenileme faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmaları ile günümüze kadar yaklaşık 2 milyon 200 bin adet bağımsız birim yenilenerek afetlere karşı yapı stoğu güçlendirildi. Kentsel dönüşüm alanlarında bulunan bağımsız birim sayısı yaklaşık 1 milyon 945 bin 866 adet iken, 263 bin 657 adet binada (811 bin 545 adedi konut ve 127 bin 776 adedi işyeri olmak üzere toplam 939 bin 321 bağımsız birimde) riskli yapı tespiti yapıldı. Bunlardan 242 bin 735 adet binanın (726 bin 712 adedi konut ve 104 bin 849 adedi işyeri olmak üzere toplam 831 bin 561 bağımsız birimin) yıkımı gerçekleştirildi.Kentlerin afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra yenileme çalışmaları ile de çehreleri modern bir görünüme kavuşturulurken, bu kapsamda 38 ilde 184 adet kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Ayrıca 11 ilde 21 adet yenileme alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği olarak toplam 43 milyar 290 milyon TL harcama yapıldı. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan bugüne kadar İstanbul için 12 milyar 951 milyon TL, İzmir için 716 milyon 921 bin TL, Ankara için ise 1 milyar 9 milyon 817 bin TL harcama yapıldı.Yeni dönemde yatay şehirleşme benimsenirken, tarihi dokusunu koruyan kentlere de Çevre Bakanlığı tarafından "Medeniyetimizi Yaşatan Şehir Beratı" ve "Özgün Mahalle Sertifikası" verilmeye başlandı. Yatay kentleşmenin tüm illerde pilot bölgeler seçilerek benimsenmesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk etapta 13 ilde pilot çalışmalar başlatıldı. İlk etapta Amasya, Tekirdağ, Burdur, Kırşehir, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Muğla ve Çanakkale'de başlatılan örnek projeler, artık 81 ile yayılmaya başlandı. Çevre Bakanlığı bir yandan da gelecek nesilleri anlayan ve kendini dünyaya anlatan şehirler inşa etmenin sorumluluğu ile tüm şehirlerde gelecek 50 yılın ve 100 yılın planlarını hazırlamaya başladı.Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi Çevre Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak yenilendi. 2016 yılında başlanılan koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallesi yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi olmaya başladı. 119 konut, 104 dükkân, 164 ofis ve işyeriyle birlikte toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel ile 210'u tescilli 3 bini aşkın ağacı ve biyolojik göletiyle sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanı Ankaralıların hizmetine sunuldu. Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olma özelliğine sahip Saraçoğlu Mahallesi Projesi, milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden oldu. Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasının yansımalarının görüldüğü, tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapıları bulunduran ve yarım asrı aşan ağaçları koruyarak özgün yaşantısını gelecek nesillere taşıyan bir proje olma özelliğini taşıyor.Şehirlerin kimliği ve tarihi dokusunu korumak için de özel bir ihtimam gösteren Bakanlık, tarihi kent meydanlarını da aslını koruyarak yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda 14 ilde 17 proje Toplu Konut İdaresi uhdesinde bulunurken, bunlardan Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi Projesi, Siirt Baykan Veysel Karani Beldesi Türbe Etrafı Projesi, Siirt Merkez Aydınlar (Tillo) Mahallesi Projesi ve Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Eyüpnebi Projesi tamamlandı.