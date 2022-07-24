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Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:13

Yasin Hacıoğlu Kimdir? Nerelidir?

Yasin Hacıoğlu Kimdir? Nerelidir?

Türkiye'nin altın ve kıymetli madenler sektöründe önde gelen iş adamlarından biri olan Yasin Hacıoğlu biyografisi. 13.07.1988 Belgrad doğumlu olan Yasin Hacıoğlu, 2002 senesinde Türkiye'ye gelerek Çanakkale nüfusuna geçmiştir.

Annesi Bahrija Hadzic, Babası Joseph (Yusuf) Hadzic'tir. Afrika'da Kenya bölgesinde altın madenciliği sektörünün öncülerinden Hacioglugoldmining'in icra kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Birçok haber portalları ve canlı yayınlarda yaptığı isabetli yorumlar ile kendinden söz ettirmektedir.

Annesi Bahrija Hadzic, Babası Joseph (Yusuf) Hadzic'tir. Afrika'da Kenya bölgesinde altın madenciliği sektörünün öncülerinden Hacioglugoldmining'in icra kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Birçok haber portalları ve canlı yayınlarda yaptığı isabetli yorumlar ile kendinden söz ettirmektedir.

CAMBRİDGE ÜNİVERSİTESİNDE EKONOMİ BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖRDÜ

Hem lise hem de üniversite eğitiminden geçen Yasin Hacıoğlu, lisenin son 2 senesini Robert Collage'de tamamladı. Ardından Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümüne girmiş ve burada ekonomi alanında lisans eğitimi gördü. Daha sonra Westminster Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak lisans üstü eğitimini de bitirdi. Kariyer hayatını şekillendirmeye başlayan Hacıoğlu, Hrd Antwerp Diamond of Greyder uzmanlığını da aldı.

Eğitimini tamamlayan Yasin Hacıoğlu, kariyer hayatında yer edinecek adımlar attı. 1986 yılında Sırbistan'da Alexander Hadzic tarafından kurulan LND Hacioglugoldmining şirketine giren Hacıoğlu, halihazırda şirketin İcra Kurulu Başkanlığını yapıyor.

2011 yılından beri firmada faaliyetlerini sürdüren Hacıoğlu, şirketin önemli başarılar elde etmesine katkıda bulundu. Şirketin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika Madencilik Ödülünü kazanmasına öncülük Hacıoğlu, çalışmalarını şirket çatısı altında sürdürüyor.Hem lise hem de üniversite eğitiminden geçen Yasin Hacıoğlu, lisenin son 2 senesini Robert Collage'de tamamladı. Ardından Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümüne girmiş ve burada ekonomi alanında lisans eğitimi gördü. Daha sonra Westminster Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak lisans üstü eğitimini de bitirdi. Kariyer hayatını şekillendirmeye başlayan Hacıoğlu, Hrd Antwerp Diamond of Greyder uzmanlığını da aldı.

Eğitimini tamamlayan Yasin Hacıoğlu, kariyer hayatında yer edinecek adımlar attı. 1986 yılında Sırbistan'da Alexander Hadzic tarafından kurulan LND Hacioglugoldmining şirketine giren Hacıoğlu, halihazırda şirketin İcra Kurulu Başkanlığını yapıyor.

2011 yılından beri firmada faaliyetlerini sürdüren Hacıoğlu, şirketin önemli başarılar elde etmesine katkıda bulundu. Şirketin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika Madencilik Ödülünü kazanmasına öncülük Hacıoğlu, çalışmalarını şirket çatısı altında sürdürüyor.

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Yasin Hacıoğlu Kimdir? Nerelidir?
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