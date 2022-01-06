Yaşlı ve engelli aylıkları ödeniyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bakan Yanık, ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ile yaklaşık 495 milyon lira engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, "Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
İNSAN ODAKLI POLİTİKA
Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini söyledi. ANKARA