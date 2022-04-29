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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Yaşlı ve engellilere erken bayram

Yaşlı ve engellilere erken bayram
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, 653 milyon lirayı bulan engelli aylıklarını da hesaplara yatıracaklarını ifade etti. Bayramın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi. ANKARA
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Yaşlı ve engellilere erken bayram
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