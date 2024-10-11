Yassı çelik ithalatına önlem

Ticaret Bakanlığı, sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik damping önlemiyle yerli üreticinin ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğunu bildirdi. Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'le, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik damping önlemi alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'deki üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine geçen yıl bir damping soruşturması başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğinin tespit edildiğine işaret edildi.Açıklamada, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye'ye ihraç ederek bu pazardan aldıkları payı yüzde 90 artırdıkları bildirilerek, söz konusu ülkelere yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı da aktarıldı. Söz konusu ürüne yönelik uygulanacak önleme ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15.42 ile yüzde 43.31 arasında, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik yüzde 6.1 ile yüzde 9 arasında, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konuldu. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Yerli üreticilerimiz, Bakanlığımız tarafından uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.