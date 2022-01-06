’Yastık altı altın’ kampanyası için kuyumcular hazır kıta! Hazine duyurmuştu...

Piyasadaki en sihirli kelimenin güven olduğu gibi vatandaşlar için de yastık altı birikimleri için en güvenli limanın yine "güven" olacağını dile getiren Atayık, vatandaşın da bu güveni bugüne kadar tanıdığı, bildiği yıllardır alışveriş yaptığı kuyumcusunda bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her mahallesinde, semtinde vatandaşla birebir muhatap olan, aynı dili konuşan, anlaşan kuyumcular olduğunu aktaran Atayık, bu güçlü enerji ve sinerjiyi kullanılabilirse yastık altındaki altınların da sisteme kazandırılmasının daha da hızlanacağını bildirdi.