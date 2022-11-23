Yastık altından 13.5 ton gün ışığına çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde altın toplama sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nebati, "23 Kasım 2022'ye kadar olan dönemde, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 163 bin 712 adet çeyrek altın, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandı" diye konuştu.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek Dijital Altın Projesi kapsamında Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlanacağını belirten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise şunları kaydetti: "Günümüzde madeni ve hatıra paralar ile Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kağıtların basımı ve dağıtımı görevleri bugün Darphane tarafından yürütülüyor. 21 Kasım'da Borsa İstanbul'da değerli metaller emtia pazarına açılan Darphane, Darphane Altın Sertifikası'nı halka arz etti. 2022'de külçe altın üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Yeni Nesil Darphane Dijital Altını ile ülkemizi tanıştıracağız. Sahtecilikle mücadele kapsamında da 'Ürün İzleme Sistemi' ve 'Milli Barkod Sistemi' ile ülkemize hizmet edeceğiz."Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) maliyeti ile ilgili eleştirilere de değinen Nebati, "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık düşüşle yüzde 50.6'ya geriledi. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi de 2 katına yükseldi. Bu durum, sektörün en önemli risklerinden biri olan vade uyumsuzluğunda kayda değer bir iyileşme sağlamıştır. Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan ABD dolarına rağmen Türk lirasının reel değeri artış kaydetmiştir. Öte yandan, döviz kurundaki oynaklık da azaldı. Bu tür olumlu yanları konuşulmuyor" dedi.