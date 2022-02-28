Yastıkaltı altınların ekenomiye kazandırılması için Emlak katılım ile darphane işbirliği

Emlak Katılım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamında açıkladığı çeyrek altın hesaplarıyla ilgili uygulamaları ilk olarak hayata geçiriyor. Bu uygulamalar sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alırken isterlerse kâr payı getirisi de elde etmiş olacaklar. Diledikleri zaman en yakın Emlak Katılım şubesinden Çeyrek Hesap veya Kazandıran Çeyrek Hesaplarındaki yatırımlarını fiziken Cumhuriyet altını (çeyrek, yarım, tam, ikibuçukluk, beşlik) olarak da alabilecekler.

Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında yeni altın hesabı tanıtıldı. Basın toplantısına Darphane ve Damga Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar katıldı.

"EN HIZLI SİSTEMİ KURAN BANKA EMLAK KATILIM"

Toplantıda konuşan Darphane ve Damga Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bir çalışması oldu. Biz de kendi adımıza ne yapabileceğimizi düşündüğümüz zaman darphane tarafından basılmış olan altınların fiziki olarak toplanması ve vatandaşın istediği zaman fiziki olarak geri alabilmesi ile ilgili bir proje çalıştık. Bu proje yatın itibariyle başlıyor. En hızlı şekilde hareket eden sistemi kendi içlerinde kurgulayan Emlak Katılım oldu. Bu anlamda bankanın Genel Müdürü ve ekibine teşekkür ediyorum. En hızlı şekilde sistemlerini kurdular ve kurguladılar. Bizim öncelikli amacımız vatandaşın evinde biriktirdiği altınları kaygı duymadan güvenli şekilde teslim etmesidir" dedi.

"YASTIK ALTI ALTINA BÜYÜK GÜVENCE"

Türkiye ve dünyada altına dayalı tasarrufun asırlardır önemli bir yere sahip olduğunu, bu tasarruf yöntemi için güvenilir finansal çözümlerin de öne çıktığını belirten Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Bir ilke imza atarak altın tasarrufunda öncü bir rol üstlenmenin heyecanını yaşıyoruz. Yüzyıllardır önemli bir tasarruf olarak kullanılan altının güvenle korunacağı yeni ürünü hizmete sunuyoruz. Katılım bankacılığının en genç üyesi olarak sektörde olmayan ürün ve hizmetleri sunarak farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili açıkladığı yeni sistem kapsamında geliştirdiğimiz ve Çeyrek Hesap adını verdiğimiz bu yeni uygulama, Türkiye'de yastık altı altın birikiminin güvence altına alınması için önemli bir rol üstlenecek.

Çeyrek Hesap ürününün hayata geçirilmesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüzün çok önemli desteklerini ve katkılarını gördük. Genel Müdürümüzün nezdinde tüm Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede müşterilerimiz 1 Mart itibariyle başlayacak Çeyrek Hesap, 15 Mart itibariyle de Kazandıran Çeyrek Hesap Uygulamamızı müşterilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

ALTINLAR İSTENİLDİĞİ ZAMAN FİZİKİ OLARAK ŞUBELERDEN ALINABİLECEK

Müşteriler Çeyrek Hesap ve Kazandıran Çeyrek Hesaba yatırdıkları ziynet grubundaki Cumhuriyet Altını (çeyrek, yarım, tam, ikibuçukluk, beşlik) birikimlerini yine fiziki altın olarak önceden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman Emlak Katılım şubelerinden alabiliyorken, her iki hesap türündeki birikimlerini Kur Korumalı TL Katılma hesabı veya Altın Dönüşümlü TL Katılma hesaplarında değerlendirme imkânına sahip olabilecekler. Şubelerde hesap açılış işlemlerini tamamlayan müşteriler, sonrasında her iki hesap ile ilgili alım-satım ve transfer işlemlerini mobil ve0ya internet şube aracılığıyla yapabilecekler ve 7 gün 24 saat çeyrek hesap ile TL, USD, EUR karşılığında çeyrek altın alıp satabilecekler.