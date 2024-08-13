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Giriş Tarihi: 14.8.2024

Yatırım Danışma Konseyi 28 Eylül’de toplanıyor

Yatırım Danışma Konseyi 28 Eylül’de toplanıyor
Dünyanın önde gelen yatırımcı firmaları 28 Eylül'de Türkiye'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 28 Eylül'de Yatırım Danışma Konseyi'ni toplayacaklarını belirterek, "Toplantıda çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız" dedi. Son dönemde önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Yılmaz, "Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik. Önümüzdeki dönemde de bu alanda yeni müjdelerin, yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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Yatırım Danışma Konseyi 28 Eylül’de toplanıyor
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