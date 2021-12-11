Yatırım fonları 325 milyara çıktı

Yatırımcıların son dönemde ilgisini çeken tematik fonlar, şirketleri çeşitliliğe itiyor. İş Portföy
de elektrikli araçlardan teknolojiye, sağlık şirketlerinden siber güvenliğe, dijital oyundan tarıma kadar pek çok tematik fonla yatırımcıyla buluşuyor.
Basınla sohbet toplantısı düzenleyen İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, "Dünyada toplam tematik fon büyüklüğü 600 milyar doları aşarak, son üç yılda üç kat büyüdü. İş Portföy olarak 2021'de 11 adet perakende fonumuzun 8 tanesini tematik fon kategorisinde kurarak yatırımcılarla buluşturduk. Bu fonların 5 tanesinin kuruluş aşamasında ilk ve tek olma özelliği taşıması, söz konusu girişimimizin yenilikçi özelliğini ortaya koyuyor. Kasım 2021 itibarıyla ürün yelpazemizde toplam büyüklüğü 4.4 milyar TL'ye ulaşan 13 adet tematik yatırım fonumuz yer alıyor. Sadece bu yıl kurduğumuz tematik fonlarımız şimdiden 1.4 milyar TL büyüklüğe ulaştı" ifadelerini kullandı.
Sektördeki tematik fon ürünlerinin 16.9 milyar TL'ye ulaştığını anlatan Sezercan, "İş Portföy olarak bu yenilikçi alanda yüzde 26 pay ile lider konumdayız. ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) alanındaki fonlarda 3.5 milyar TL'lik büyüklüğümüz, yüzde 60'lık sektör payımızla lider konumdayız" dedi. Yatırım fonlarının yılbaşından bu yana yüzde 126 büyüyerek 325 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Sezercan, "Emeklilik
yatırım fonları ise yüzde 38.97 büyüyerek 236.9 milyar TL'ye ulaştı. 2021'de 7 adet yeni emeklilik yatırım fonu kuruldu" diye konuştu. İş Portföy'ün portföy büyüklüğünün 92.4 TL olduğunu anlatan Sezercan, "2020 yılında 63 trilyon dolar olan küresel yatırım fonu büyüklüğünün 2025'e kadar yıllık ortalama bileşik yüzde 11.6 oranında büyüme göstermesi bekleniyor" dedi.