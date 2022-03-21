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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Yatırım potansiyelimizi sergiledik

Yatırım potansiyelimizi sergiledik
EMLAK Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, MIPIM'de Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilediklerini belirtti. Hakan Gedikli, "Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren, güçlü ve istikrarlı iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan bu büyük organizasyonların iş geliştirme ve işbirliği açısından önemini biliyoruz. Ülkemizdeki önemli kuruluşların bu organizasyonda yer alması Türk inşaat sektörünün gücünü uluslararası alana taşıması ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesi açısından oldukça kıymetli" açıklamasını yaptı.
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Yatırım potansiyelimizi sergiledik
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