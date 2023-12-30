Yatırım sinyalleri alıyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) yürüttüğü ticari diplomasi faaliyetleriyle özel sektörün küresel ticaretteki pusulası olan 152 iş konseyi ile birlikte 2024 yılında izleyeceği yol haritasını hazırladı. Daha fazla ticaret vizyonuyla dış ekonomik ilişkilere ivme katmayı sürdüren DEİK'in 2024 ajandasında yeni ticaret ve enerji koridorları öne çıkarken, yeşil ekonomi ve dijital ekonomi başlıkları da ticari diplomasinin radarında olacak. DEİK'in ticari diplomasi faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Başkan Nail Olpak, ABD'den Afrika'ya, Çin'den İngiltere'ye, Japonya'dan Rusya'ya kadar dünyaya dokunan geniş bir projeksiyon ile daha fazla ticaret için çalışarak Türk özel sektörüne dış ekonomik ilişkilerde doğru muhataplar nezdinde doğru kapılar açtıklarını söyledi. Olpak, global ekonomide büyümenin bir miktar azaldığı, küresel enflasyonun etkisini sürdürdüğü, ticaret ve yatırımlarda dönüşümlerin yaşandığı yeni bir süreç olduğunu ifade ederek, Türk iş dünyası olarak, yüksek katma değerli ürünlerle yeni pazarlara açılmaları ve trendlere uygun yatırımlarla fırsat sahalarını genişletmeleri gerektiğini dile getirdi. Yeni ticaret koridorları ve işbirliği mekanizmaları hakkında ülke ve bölge bazlı değerlendirmelerde bulunan Olpak, DEİK çatısı altındaki iş dünyası temsilcileri olarak yeşil ekonomi ve dijital ekonomi kavramlarını artık her platformda daha yüksek sesle konuşurken, bu dönüşümlerin yanında, küresel ticarette yeni işbirliği mekanizmalarını da yakından takip ettiklerini aktardı. Başkan Nail Olpak, "Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek olan yatırımların zamana yayıldığını göreceğiz. 'Diğer ülkelerle yaptığınız görüşmelerde yatırımların sinyalini alıyor musunuz?' Derseniz; evet, alıyoruz. Sadece Orta Doğu dersek bu kısıtlı olur, Avrupa ve ABD'den de yatırım sinyallerini alıyoruz" dedi.Olpak, küresel olarak zor geçecek olan 2024 yılında Türkiye'nin yine pozitif ayrışacağını belirterek, uygulanan dezenflasyon programı ile enflasyonun gerileyeceğini ve aynı zamanda üretim, yatırım ve ihracatı destekleyici politikalarla da büyümeye katkı sağlanacağını söyledi. Türkiye'nin yılda yüzde 5 büyüme hedefiyle girdiğini hatırlatan Olpak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüme performansını etkilese de Türkiye'nin yılı yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme ile kapatacağını tahmin ettiğini belirtti. Büyümeye ihracatın verdiği katkının önemine dikkati çeken Olpak, "Büyümede yatırım harcamaları ve makine siparişlerini önemli görüyorum. Bu noktada olumsuz bir tablo olmadığını söylemek istiyorum. Özellikle çeyrekler itibarıyla baktığımızda Türkiye'nin siparişleri iyi gidiyor. Bunu PMI verilerinde de görüyoruz. Aynı şekilde Satın Alma Müdürleri Endeksi'nde de görüyoruz" ifadelerini kullandı. Olpak, "2024, çok zor bir yıl olur mu? Yani, çok kolay bir yıl olmayacak ama çok zor bir yıl olacak diye de söylemek istemiyorum" dedi.