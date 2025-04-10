Yatırım ve Finans Ofisi’nin yeni başkanı Burak Dağlıoğlu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi. Dağlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek küresel oyun kurucu bir güç haline gelmiştir" dedi. Uluslararası doğrudan yatırımları artırmanın ve ülkeyi küresel bir finans merkezi haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.