Yatırım yapmayanın lisansı iptal olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgâr santrali lisansı alan ancak henüz kendilerine tahsis edilen kapasite yatırımlarını hayata geçirmeyen yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Kapasiteyi aldınız, imtiyazın gereğini yerine getirin. Ruhsatı, kapasiteyi aldım yan gelip yatayım yok. İzinleri filan bahane edenler var, izinlerini alacaksın. Yoksa bu yola girmeyecektin" dedi. SABAH'a açıklamalar yapan Bayraktar, Türkiye'de güneş ve rüzgâr enerjisinin hızlı gelişimine sekte vuran kapasite sahiplerine tepki gösterdi. Daha önce bakanlıktan güneş ve rüzgâr santrali kurmak için lisans alan ancak lisansın gereği olan yatırımları sahaya yansıtmayanlara seslenen Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji tarafında depolamalı rüzgâr ve güneş santrallerinde 33 bin megavat kapasite tahsisi yapmış durumdayız. Sanayicilerimizin ya da tüketicilerimizin kendi öz tüketimlerini karşılamak için kurabilecekleri kapasite tahsisleri anlamında ise 33 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsisi yapıldı. Şu anda ayrıca 10 bin megavat yatırımcının elinde lisanslı kapasite var, bir de 5 bin 400 megavatlık YEKA (yenilenebilir enerji kaynak alanı) kapasitesi bulunuyor. Toplam, 83-84 bin megavat ediyor. Bunların yüzde 70'i güneş, geri kalanı rüzgâr. Kapasite tahsisi alanlardan isteğim şu: Bu kapasiteyi aldınız, imtiyazın gereğini yerine getirin. Ruhsatı, kapasiteyi aldım, yan gelip yatayım yok. İzinleri bahane edenler var, izinleri alacaksınız. Yoksa bu yola girmeyecektiniz."Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da özellikle depolamalı RES ve GES'lere ilişkin açtıkları kapasite başvurularına 280 milyar dolarlık yatırıma eş değer bir başvuru aldıklarını belirterek, aldıkları kapasiteyi yatırıma dönüştürmeyenlerle ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı: "Tahsis edilen yaklaşık 33 bin megavat kapasite için 23 bin megavatı aşan 428 adet başvuruya ön lisans verdik. Bu başvurulardan toplam 12 bin megavat gücündeki 176 adedi RES, 11 bin megavat gücündeki 252 adedi ise GES kapsamındadır. Ve bu ön lisansların karşılığı olarak sahaya yaklaşık 35 milyar dolar düzeyinde yatırımın yansımasını bekliyoruz. Eğer ilgili şirket sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, yatırımları geciktiriyorsa, hiç kusura bakmayacak… Lisanslarını iptal edeceğiz."ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teklifle barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek. İçmekullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak" dedi. Bayraktar, yasanın doğalgazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmenin önünü açtığını da söyledi.