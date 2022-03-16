Giriş Tarihi: 17.3.2022

MIPIM 2022’de yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Bakan Nureddin Nebati ve Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu anlatarak, yabancılara ortak çağrı yaptı: Yatırıma gelin