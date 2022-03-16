Yatırıma gelin

SABAH Gazetesi'nin basın sponsoru olduğu gayrimenkul sektörünün uluslararası buluşması olan MIPIM 2022'nin ikinci gününde Türkiye, dünyanın en büyük fonlarına ve dev yatırımcılarına ev sahipliği yaptı. GYODER organizasyonuyla düzenlenen 'Uluslararası yatırımcı kahvaltısı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam büyüklüğü 500 milyar doları bulan yabancı yatırımcı ve fonlarla bir araya geldi. Her iki bakan da Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu ve potansiyelini anlatarak, yatırımcılara çağrıda bulundu.
DEVLER KAHVALTIDA
Amerika
, İngiltere
, Almanya
, Hollanda
, İspanya
, Portekiz
gibi ülkelerin önde gelen yatırımcılarının katıldığı buluşmada, RFR Holding LLC, UnionInvestment
, BrenninkmeyerFamily, Hilton Group
, Cerberus
, HB Reavis
, CenorGroup, A Capital gibi yatırımcı ve fonlar bulundu. Yatırımcı kahvaltısında Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci Dr. George Friedman da 'Jeopolitik Öngörüler: Dünyada değişen güçler ve Türkiye'nin Konumu' adlı bir sunum gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında Türkiye'nin dünya için stratejik konumuna dikkat çekerken, yatırımcılar açısından "Fonlar Türkiye'yi cazibe merkezi olarak görüyor" dedi.
HEDEF GÜÇLÜ TÜRKİYE
Bakan Nebati, Türkiye'nin dünyada 26 trilyonluk ticaret hacmine 3.5-4 saatte ulaşma şansına sahip bir ülke olduğunu hatırlattı. Serbest piyasanın Türkiye'de değiştirilmez bir kural olduğunu ifade eden Nebati, "Türkiye'ye yatırım yaparsanız, malınız da canınız da güven altındadır" dedi. Salonda bulunan ve henüz İstanbul
'u ziyaret etmemiş yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çağıran Nebati, "Şöyle bir İstanbul'u gelin görün. İstanbul görülmeden, orada yaşanmadan, Boğaz'da bir balık yemeden, Türk misafirperverliğini görmeden anlaşılmaz" diye seslendi. Yatırımcılara yakın zamanda tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) de takip etmelerini öneren Bakan Nebati, yatırımları kolaylaştıracak her adımı atacaklarını ifade etti. Nebati, "Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada, şimdi artık hedef güçlü Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu. Bunu yaparken de ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde adımları ülkemizin ve yatırımcılarımızın lehine atacağız" şeklinde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ülkelerinden biri olan Türkiye'nin MIPIM 2022'ye güçlü bir katılım gösterdiğini hatırlattı. Kurum, Türkiye'de yatırım fırsatlarının son derece çeşitli ve yüksek olması sebebiyle yabancı yatırımcıların ilgisinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını muazzam bir şekilde geliştirdiğini aktaran Bakan Kurum, "Yeniden şekillenen ve çeşitlenen gayrimenkul sektörümüzde, sadece konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları olarak algılanmaktan çıkıyor, çıkacak. Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok konuşacağız ve daha çok üreteceğiz" diye konuştu.
BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Yapı sektörünün de yeşil dönüşüm kapsamında yapı malzemesi ve teknolojisi açısından dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten Bakan Kurum, "Türkiye'mizin büyük dönüşümünde, şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara ve finans kuruluşlarına büyük fırsatlar sunuyor. Ülke olarak yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık" dedi.
MÜŞAVİRLİKLER KURULUYOR
BAKANLIK olarak yurtdışında teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi: "İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacak. Müşavirliklerimiz ülkemizdeki ve yurtdışındaki işbirliği projelerinin ve yatırımların geliştirilmesi için çok özel bir iletişim köprüsü olacak."
MASADAN 3 MÜJDE GELDİ
YATIRIMCI buluşmasından sonra ilk üç müjdeli haberi paylaşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "İngiltere'nin DEİK ya da TÜSİAD'ı IoD, çevre ve gayrimenkul lideri ile kahvaltıya görüştük. Mayıs ayında GYODER ve IoD uluslararası organizyon yapma kararı aldık. İkincisi Miami'nin GYODER'i dediğimiz kuruluş Miami Realtors ile işbirliği mutabakatı imzalayacağız. Üçüncüsü de World Sport City için altyapı geliştirme safhasında Türk geliştiricilerle çalışma yönünde ilk adımı atıldı" dedi.
POTANSİYELİ SERGİLEDİK
EMLAK Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, MIPIM'de Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilediklerini belirterek, "Ülkemizdeki önemli kuruluşların bu organizasyonda yer alması Türk inşaat sektörünün gücünü uluslararası alana taşıması ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesi açısından oldukça kıymetli" açıklamasını yaptı.