Yatırımcı güneşe akın etti

Güneş enerjisine dayalı 6 bölgeden oluşan toplam 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA GES 2024) yarışmaları 4 Şubat'ta bakanlık konferans salonunda gerçekleştirilecek. Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da yapılacak olan güneş santralleri ile yaklaşık 800 milyon dolarlık yeni yatırımın sahaya yansıması hedefleniyor. Temiz ve sürdürülebilir enerji hedeflerini destekleyen YEKA modelinde rüzgârın ardından güneşte de başvuru süreci tamamlanırken, GES'ler için bakanlığa 67 şirketten 146 başvuru geldi. Kütahya GES için 33, Malatya GES için 31, Antalya için 27, Van ve Karaman içi 23'er ve Konya Karapınar GES için 9 başvuru gelmişti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) verdiği Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümü ile karbon nötr sürecin hızlandırılacağı sözünü anımsatarak, "Bu sözün ilk adımını biz atmış olduk ve 2.000 megavatlık bu yarışmaların 1.200'ü rüzgârda yapıldı. 4 Şubat'ta ise güneş ihalesini yapacağız" dedi. Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı: "1.200 megavatlık rüzgâr yarışmasında kapasitenin 18 katı talep geldi. Çok rekabetçi bir ihale oldu. Fiyat 3.5 dolar/cent'e düştü. Yani şu anda elektrik fiyatı piyasada 7 dolar/cent. Bu firmalar yarısına 20 yıl boyunca herhangi bir dolar enflasyonuyla bu rakam artırılmadan yani düşünün bundan 25 yıl sonra yine 3.5 dolar/cente elektrik üretip satacak. Bir de üzerine 120 milyon dolar kapasite bedeli ödediler. Her megavata neredeyse 100 bin dolarlık bir katkı payı vererek bu ihaleyi yaptık. Önümüzdeki hafta daha rekabetçi yine geçeceğini düşündüğüm bir güneş ihalesi olacak. İnşallah bunu her yıl tekrar edeceğiz. Bunlar 2024'ün sonunda yapmamız gereken yarışmalar, bir iki aylık gecikmemiz var. Onun için 2025 sonunda 2 bin veya 2500 megavatlık bir kapasite ihalesi daha yapacağız."