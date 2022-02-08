Yatırımcılara 10.6 milyar liralık arazi desteği

Hükümet serbest bölgeye gelen yatırımcılara ruhsat güvencesinden yer tahsisine, enerjiden vergi, prim desteğine kadar birçok başlıkta destek veriyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ege
, Mersin
, Antalya
, Adana-Yumurtalık, Kocaeli
, İstanbul İhtisas
ve Samsun
olmak üzere 7 serbest bölgeye tahsis edilen hazine taşınmazlarının değerinin 10 milyar 622 milyon lira olduğunu açıkladı.
TİCARETE 24.6 MİLYAR DOLAR KATKI
Türkiye'nin üretim üssü serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24.6 milyar dolarlık katkı, 85 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aralık 2021 itibarıyla 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Ticaret Bakanı Muş, serbest bölgelere tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde tahsisi yapılarak muhasebeleştirilmesi tamamlanan arazilerin ve Hazine'ye intikal etmiş üstyapıların toplam değeri 10 milyar 621 milyon liradır" değerlendirmesini yaptı.
20 YIL % 40 UYGULANACAK
Serbest bölgelerde kiralanacak Hazine taşınmazlarına ilişkin de düzenlemeye gidildi. İlk defa faaliyete geçecek serbest bölgedeki Hazine taşınmazının kiraya verilmesi durumunda, kirayı tahsil eden bölge kurucu ve işleticisi tarafından kira bedelinden özel hesaba aktarılması gereken oran 20 yıl süreyle yüzde 40 uygulanacak. Yatırım ve istihdamın teşviki kapsamında gelecek yılın sonuna kadar 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleşecek.