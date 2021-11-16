Yatırımcılara desteği sürdüreceğiz

Türkiye
Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, insanlık olarak iki yıldır ekonomik, sosyal, siyasi, beşeri boyutları da olan büyük bir sağlık kriziyle mücadele edildiğini söyledi.
REKOR BORÇLANMA
Salgının özellikle ekonomide ve tedarik zincirlerinde ciddi kırılmalara yol açtığını ifade eden Erdoğan, "Geçen yıla ait veriler ve rakamlar, salgının ülke ekonomilerinde sebep olduğu tahribatı gözler önüne seriyor. Örneğin geçen sene uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azalırken, küresel borç toplamı 280 trilyon doları aşarak, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı" dedi. Dünya genelinde gıda ve emtia fiyatlarının son 10 yılın rekorunu kırdığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Bu da küresel ekonomiyi çok ağır enflasyon baskısıyla karşı karşıya bırakmıştır. Uluslararası kuruluşların raporları, enflasyonist ortamın bir müddet daha devam edeceğini işaret ediyor. Tedarik zincirindeki kırılmaların olumsuz yansımalarına ise boş kalan market rafları ve uzayan benzin kuyruklarında şahit oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE DİKKAT ÇEKTİ
Geniş üretim imkânları, kalifiye işgücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleri ile Türkiye'nin, uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğine değinen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk ekonomisinin başarısına paralel olarak, sermaye piyasalarımıza ve ülkemizdeki yatırım potansiyeline yönelik bu teveccühün önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. Biz de ilgili kurumlarımız vasıtasıyla Türk ekonomisine güvenen, ülkemize yatırım yapmak isteyen, bizimle birlikte kazanmayı ve birlikle büyümeyi arzu eden tüm yatırımcılara gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz. Kritik bir dönemde düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresinin ülkemizin bu çabalarına katkı sağlamasını temenni ediyorum."
ÜLKEMİZİN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
2020'Yİ yüzde 1.8 büyümeyle tamamlayan, bu yılı da yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatma yolunda ilerleyen bir ülke olarak, Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip etiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Salgının sağlık boyutuyla mücadelede ortaya koyduğumuz başarıyı, başta büyüme, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere ekonominin diğer dinamiklerinde de sürdürmenin gayretindeyiz. Dünyada yeni üretim ve tedarik merkezi arayışlarının arttığı bir dönemde, ülkemiz ismi daha fazla öne çıkmaya başladı" dedi.