Yatırımcıların vergi sorunları çözülüyor: Katılım finans derecelendirme sistemi kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi faizsiz finans sistemini güçlendirecek yasal değişiklikler için kolları sıvadı. Yatırımcıların vergi yükünü hafifletecek, katılım finansın önünü açacak yasal ve idari düzenlemeleri içeren program kapsamında 31 Aralık tarihine kadar Meclis'e sunulacak düzenlemeler şöyle:



KÜRESEL YATIRIMCININ VERGİ YÜKÜ HAFİFLİYOR

Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Vergisel öngörülebilirliği arttıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkân sağlanacak.



DİJİTAL BANKA LİSANSI VERİLECEK

Ocak ayından itibariyle dijital banka lisansı verilmeye başlayacak. BDDK, şubesiz bankacılık uygulamalarına imkân sağlayacak düzenlemeyi yeni yıla girerken kamuoyu ile paylaşacak. Ödeme, elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi'nde temsili sağlanacak. Girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar da aynı dönemde yaşama geçirilecek.



İHALE KANUNDA SEKTÖREL DÖNÜŞÜM

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu da yeni yılda yaşama geçiyor. Varlık Yönetim Şirketleri'ne beş yıl süreyle tanınan damga, harç ve kaynak kullanım destekleme fonu kesintisi istisnası süresiz hale getiriliyor. Kredi Garanti Fonu, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılıyor.



YATIRIM UYUŞMAZLIĞI KURUMU KURULUYOR

Yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yeni bir sistem yaşama geçirilecek. Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturuluyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin yatırım sonrası takip ve koordinasyon işlevi güçlendiriliyor.



KATILIM FİNANS KANUNU TAMAM

Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak. Katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.



DERECELENDİRME SİSTEMİ KURULUYOR

Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum düzeylerinin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere "katılım finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek. Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak.