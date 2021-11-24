Yatırımda en büyük ortak Hollanda

Hollanda
, ikili ticaret hacmi açısından Türkiye
'nin en büyük 10 partneri arasında. Hollandalı
firmaların da Türkiye'nin de karşılıklı yatırımları oldukça fazla. İki ülke arasında ticaret hacmi pandemiye rağmen istikrarlı bir şekilde devam etti. Son beş yıldır 8 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye Hollanda ile ticaretinde fazla veren ülkeler arasında. Dış ticaret fazlası 2.6 milyar dolarla 2019'da en yüksek seviyesine çıkarken 2020'de 1.6 milyar dolar oldu. 2021'de Ocak-Eylül arasındaki dönemde de bu rakamı aştı. Yıl sonunda 2 milyar dolar seviyelerine yakın bir noktada kapatması da bekleniyor. Hollanda'ya ihraç edilen başlıca ürünler motorlu taşıtlar, otomobiller ve tekstil olurken Türkiye'nin ithal ettiği ürünler arasında demir çelik, hurda, poliasetaller, epoksit-alkid reçineler, petrol yağları ve traktörler ön plana çıkıyor. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması hedefi de belirlendi.
EN BÜYÜK YATIRIMCI
Türkiye'ye 2016-2020 döneminde 33.3 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişi olurken listenin ilk sırasında 5.4 milyar dolarla Hollandalı yatırımcılar oldu. Hollanda bugüne kadar Türkiye'de 25.7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Toplam yatırım miktarından aldığı pay ise yüzde 15.9 düzeyinde. Türkiye'den iş insanlarının Hollanda'da yaptıkları yatırımın tutarı da 14 milyar doları bulmuş durumda. Bu rakam da Türk iş insanlarının yurt dışında en çok Hollanda'da yatırım yaptığını gösteriyor.
23 BİN TÜRK YATIRIMCI VAR
Hollandalı yatırımcılar 2020'nin ilk 8 ayında 599 milyon dolar yatırım yaptı. Bu rakamlarda ülkenin birleşme ve satın alma işlemlerinde çeşitli avantajlar sunmasının da payı var. Türkiye'de Hollanda sermayeli şirketler, bankacılık, kimya sanayi, ilaç sektörü, tıp, telekomünikasyon, lojistik, tekstil, gıda ve tarımsal sanayi ve turizm sektörleri gibi hemen her sektörde faaliyet gösteriyor. Hollanda'da Türk kökenli işadamları tarafından kurulan şirketlerin sayısı da 23 bin civarında. Bu girişimciler, toplam 6 milyar euro dolayındaki yatırımları ile yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yaklaşık 8 milyar euro düzeyinde ciroya sahip.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE FİNANSMAN
HOLLANDA kalkınma bankaları
da Türkiye'de aktif. KOBİ'lerin verimli enerji ekipmanlarına yatırım yapmalarını sağlamak için finansman kullanmalarına yardımcı olurken, yenilenebilir enerjiye de destek olunuyor. Hollandalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım için en çok tercih ettiği alanlar, ileri tarım teknikleri, organik tarım ürünleri, sağlık hizmetleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji ve yenilenebilir enerji, lojistik, liman inşası ve yönetimi.
TÜRK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANLARI HAVUZU
HOLLANDA 2021'de insan kaynağı noktasında Türk yetenekleri ile Hollandalı girişimcilerin yakın çalışmasını hedefliyor. Hollandalı şirketler için yetenekli Türk bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarından bir havuz oluşturmak için yeni bir girişim başlatılacağı duyuruldu.
TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN YARIM MİLYAR DOLARLIK İŞİ VAR
TÜRK müteahhitlik firmaları Hollanda'da bugüne kadar 548 milyon dolar tutarında altı proje üstlendi. Türkiye'den firmaların gelecek dönemde Hollanda'da daha fazla proje üstlenmeleri beklenirken, Türk ve Hollandalı müteahhitlerin üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceği de öngörülüyor.