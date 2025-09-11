Yatırımdan çok ihracat desteği ile ilgileniyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak harcadıklarını belirterek, "Yatırımdan çok ihracat desteğiyle ilgileniyoruz. Önümüzdeki yılın bütçesinde de mutlaka bütçemizin yine yüzde 60'ından fazlası siz kıymetli ihracatçılarımıza destekler olarak devam edecek. Bunun yanı sıra en önemlisi Eximbank ve diğer bankalardan sağlanan ihracat reeskont kredilerinin yüzde 50 sübvanse edilmesi. Bu da 200 milyar liraya yakın bir hazine desteği anlamına geliyor. Maliyeti yüzde 27'ye kadar düşen bu finansman desteği inşallah Merkez Bankası'nın kararından sonra ümit ederiz ki daha da aşağılara gelecek" dedi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE MALI ALGISI

Bakan Bolat, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın (ZUCHEX 2025) açılışında yaptığı konuşmada, 12 salonda ve 100 bin metrekare alanda gerçekleştirilen etkinliğin çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Finansmana erişim ve finansman maliyetleri konusunda ferahlamanın enflasyondaki gerileme devam ettikçe hissedileceğini söyleyen Bolat, "Zaten bu trend başladı, aşağı doğru geliyor. Siyasetin sıcak ortamında Türkiye ekonomisine yönelik 'bitti, öldü, mahvoldu, herkes başka tarafa gidiyor, kriz var' gibi felaket tablosu çizen açıklamaları üzüntüyle karşılıyoruz. O kişilere İstanbul'daki, Türkiye'deki fuarları gezmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. Bolat, Türk ürünlerinin kalitesinin ve bu ürünlere yönelik teveccühün kendilerini gururlandırdığını belirterek, 2000'li yılların başında başlayan siyasi istikrar sayesinde Türkiye'nin artık dünyada kaliteli üretim, tedarik ve lojistik ülkesi olarak anıldığını vurguladı.