Yatırımın adresi Çanakkale

SABAH Gazetesi'nin İl Buluşmaları'nın 19'uncusu, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaşım ağları üzerinde bulunan Çanakkale'de gerçekleşti. SABAH yazarları program çerçevesinde Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerini ziyaret ederek şehrin ekonomik ve sosyal konularıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İl Buluşmaları programına ev sahipliği yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kolin Hotel'de gerçekleşen toplantıda, şehrin 1915 Çanakkale Köprüsü, Ezine Gıda İhtisas OSB, Çan Karma OSB ve Ayvacık Jeotermal OSB gibi önemli ekonomik yatırımlarla birlikte yatırımcılar için cazip bir il haline geldiğini belirtti. Aktaş, "Ulaşım yatırımları Çanakkale'nin önünü açıyor" dedi. Aktaş, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan ulaşım ağları üzerinde bulunan Çanakkale'de gelişen karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşım altyapısının yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunduğunu anlattı. Çanakkale'nin İstanbul, Bursa, İzmir gibi metropollere yakınlığı, gelişmekte olan ulaşım altyapısı, Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilebileceği Teknopark gibi merkezlere sahip olmasının şehrin avantajları olduğunu anlatan Vali Aktaş, "1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarıyla Çanakkale, finans ve üretim merkezlerine çok daha yakınlaştı" diye konuştu.Çanakkale'nin yüzölçümünün yüzde 49'unun orman, yüzde 33'ünün tarım arazisi, yüzde 3'ünün çayır ve mera, yüzde 15'inin de kültür dışı arazileri kapsadığını anlatan Aktaş, "Çanakkale'de üretilen 115 farklı bitkisel ürün içerisinde 65'i ekonomik öneme sahip. Sanayinin büyük bölümü Çanakkale ve Biga'da yer alan Organize Sanayi Bölgeleri'nde. Şimdi çevreye saygılı, yeşil odaklı, modern bir OSB daha yapılıyor. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarım ve hayvancılık sektörüne ve ilin istihdamına büyük katkı sağlayacak" dedi. Vali Aktaş, İstanbul ve İzmir'e yaklaşık 300'er, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 80, Çanakkale Havalimanı'na 45, tüm dünya pazarlarına ürün sevkiyatı yapılabilen Çanakkale Kepez Limanı'na 50 kilometre mesafede bulunan Ezine'nin iç ve dış pazarlara yakınlığı dolayısıyla stratejik bir noktada yer aldığını hatırlattı. Çan'da kurulacak olan OSB'de gıdadan mobilyaya, inşaattan metal sanayiye olmak üzere çok geniş bir yelpazede yatırımcıların yer alacağını aktaran Aktaş, Ayvacık ilçesinde kurulması planlanan, Çanakkale'yi kısa sürede sera üssüne dönüştürecek Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.Çanakkale'nin doğası ve tarihi ile turizmin baş şehirlerinden olduğunu belirten Aktaş, "Tarihi, kültürel ve doğal değerleri koruyarak turizme katkı sağlayacak mimari projelerin geliştirilmesi şehrimizin ekonomisi ve turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu. Aktaş, Çanakkale'nin sörf, yelken, dalış, su sporları gibi alternatif turizm imkanları sunduğunu da anlattı.Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından finanse edilen toplam 900 kilometrelik 'Anadolu Mirası: Troas Kültür Rotaları' projesinin 320 kilometrelik bölümünün tamamlandığını hatırlatan Vali Aktaş, "Bölgede 47 antik köyün, 11 ilçenin olduğu devasa bir yürüyüş yolu var. Merkez, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinden oluşan 320 kilometrelik bölüm tamamlandı. Yürüyüşçülerin takip edeceği güzergahları gösteren mil taşlarına boya ile işaretleme yapıp, tabelalara güzergah hakkında bilgi verecek karekod etiketleri konuldu" dedi.TÜİK verilerine göre Çanakkale'nin kişi başına düşen 9.830 dolar milli geliriyle Türkiye'de yedinci sırada olduğunu kaydeden Aktaş, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen İl Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasına göre Çanakkale 20'nci sırada yer alıyor. Okumayazma oranına göre de Türkiye'de ikinci sırada olan bir il" diye konuştu. Çanakkale Valiliği'nin bilgilendirmesine göre, 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında şehirde 11.6 milyar TL proje bedelli 274 projeye 1.7 milyar lira ödenek tahsis edildi.SABAH İl Buluşmaları'nın Kolin Hotel'de gerçekleşen toplantısına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Nilgün Gökser ve Çanakkaleli turizmciler katıldı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da, Kolin Otel'deki zirvede şehrin her yerinde gençlere dokunmak için tüm ilçelerde kampus kurduklarını belirtti. Üniversitenin üç büyük kampusu olduğunu, 13 meslek yüksekokulu bulunduğunu anlatan Murat, "İlçelerde meslek yüksekokullarını tercih eden öğrencilerimiz var. İlçelerin özelliklerini dikkate alarak ilçelerde meslek yüksekokullarını planlayacağız. Hedefim bu" dedi. Murat, üniversitesi ve meslek okulları sayesinde Çanakkale'nin sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü sunmaya çalıştığını söyledi.Üniversitede toplam öğrenci sayısının 47 bini geçtiğini belirten Murat, "Bunların 42 bini aktif öğrenci. Yabancı öğrencilerimiz de var. Ağırlıklı olarak Balkanlar ve Türkmen öğrenciler bulunuyor" dedi. Murat, Çanakkale'deki Teknopark'ın da Türkiye'nin En İyi Gelişme Gösteren Teknopark'ı olarak birinci sıraya yerleştiğini sözlerine ekledi.Sabah yazarları ile birlikte geçen hafta Çanakkale'ye gittik. Bizim minibüste Hasan basri Yalçın, Melih Altınok, ve İsa Tatlıcan vardı. Yeni yapılan yollardan köprüden geçen yolumuz yaklaşık 3 saat sürdü. Daha önceleri bu yol 5-6 saat sürüyordu. Yolda giderken ve gelirken konuştuklarımızdan en az on tane yazı konusu çıkar. Ancak yolda konuştuklarımızı değil Çanakkale'yi anlatalım. Çanakkale Türkiye'nin en Batı ili. Kilometre kare başına düşen nüfus açısından en tenha illerimizden bir tanesi. Hem yakın hem de uzak tarih açısından çok önemli bir kültür merkezi. Dünyanın en ileri inşaat teknolojisi ile yapılmış Çanakkale Köprüsü ilin bütün havasını değiştirmiş. Karayolları yetkilileri artık bu inşaat teknolojisine Türkiye'nin de sahip olduğunu söylüyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bir asma köprü yapılacaksa bunu artık Türkler yapabilir. Yetkililerin hâlâ üzerinde çalıştıkları konu ise hem yerel halkı hem de transit geçiş yapan insanları kapsayacak bir fiyat tarifesi oluşturulması. sanırım bu da yakın zamanda gerçekleşecek. Ak Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu bizi ağırladılar ve samimiyetle tüm sorularımızı cevaplandırdılar. Ayrıca Vali İlhami Aktaş da örnek bir evsahipliği sergiledi. Çanakkale, sahip olduğu doğal güzelliklere ve kültürel birikimine rağmen hak ettiğinden çok çok daha az ilgi gören bir ilimiz. Yapılan yeni yollar ve köprü ile bu durum değişecek gibi duruyor. İmkanı ve vakti olan herkese tavsiyem bir arabaya atlayıp oraları görün ve özellikle çok ilginç olan tarihini öğrenin, güzel lezzetlerini tadın.Geçtiğimiz hafta grubumuzun gelenekselleşen il buluşmaları kapsamında Çanakkale'deydim.Ne zaman adım atsam değişen iklimi hissedip hayat bulduğum kent, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla birlikte artık daha cazip.İstanbul'dan otomobille çıkıp, Tekirdağ'ın harika doğasında yapacağınız bir yolculuğun ardından, Çanakkale boğazını kesintisiz, duraksamadan geçerek şehre ulaşabiliyorsunuz. Bu müthiş bir konfor ve keyif... Köprü, genç nüfusu, Kaz Dağları'nı da içine alan bakir doğası ve tabii ki tarihi zenginlikleriyle zaten muazzam bir potansiyeli olan Çanakkale'yi daha şimdiden canlandırmış.Şehrin ulaşılabilirliğinin artması ekonomik hayata da ilaç gibi gelmiş. Çanakkale, ağırlıklı olarak nitelikli tarım ve hayvancılık ürünlerine dayanan ticari yatırımlar için gözde merkezlerden biri haline gelmiş. Bence Çanakkale, kısa süre içinde İzmir'in, Bodrum ya da Marmaris gibi tatil merkezlerinin pabucunu dama atacak.Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Cumhuriyet'in ön sözünün şehitlerimizin kanıyla yazıldığı yerin adıdır. Tarih boyunca dostça gelenin hakkıyla ağırlandığı, düşmanca gelenin de ona layık uğurlandığı bir büyük destanın adıdır aynı zamanda. Çanakkale'de bulunduğumuz her dakikada, gezdiğimiz her karışta bu duyguyu yaşadık. Bundan bir buçuk ay önce 1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte gittiğimizde, bu yatırımın Çanakkale'ye bu denli katkısı olacağını konuşmuştuk ama Çanakkale milletvekili ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın verdiği şu rakam bile çok çarpıcı olarak gözler önüne seriyor; 35 yıldır açık olan OSB'nin bugüne kadar doluluk oranı yüzde 50'yi geçmemişken, köprüden sonra yatırım için yer kalmaması ve hatta sanayicilerin yeni OSB için Ankara'ya baskı yapacak hale gelmesi, köprünün Çanakkale'ye borcunu şimdiden ödediğini gösteriyor. Vali İlhami Aktaş'ın verdiği şu bilgi çok anlamlı; köprünün yapıldığı yerin 1364 yılında Türklerin Avrupa'ya geçtiği güzergah olmasının bundan sonra yeni bir anlamla kutlama ritüelini hakettiğini de ortaya koyuyor. Türk'ün bin yıl önce Avrupa'ya adım attığı Ahlat'ın adıdır aynı zamanda Çanakkale.Çanakkale her Türk vatandaşının kafasında ve vicdanında çok özel bir yere sahiptir. Benim için de öyle. Çanakkale Savaşı'nı gün gün çalışmış bir araştırmacı olarak her gittiğimde siperlerin önünde savaşı kafamda canlandırmaya çalıştığımda içim ürperir.Bu sefer Çanakkale'nin başka yönlerini de tanıma şansına sahip oldum. İlçe ilçe dolaştık ve şehrin ekonomisinden kültürüne birçok alanda fikir edindik. Gördüğüm kadarıyla Çanakkale hızlı bir atılım sürecinin başında. Özellikle tarım ile sanayiinin birbirine entegre biçimde yürütülmesini öne çıkartan çok sayıda proje gördüm.Ama tabii ki bu ziyaretimde beni ve sanırım tüm heyeti en çok etkileyen şey 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Dünyada eşi benzeri zor bulunacak bir altyapı yatırımı. Köprünün yapılış hikâyesini ve Türk mühendisliğinin geldiği noktayı dinlediğinizde gurur duymamak elde değil. Köprü hem İstanbul'un üzerindeki yükü alacak hem de Türkiye ve Çanakkale'nin ihracatına muazzam bir katkı sunacak. Hayırlı olsun.