Yatırımlarla 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz

İstanbul PPP Week Programı'nda, kamu-özel sektör iş birliği projelerinin ülkelerin kalkınmasına etkileri, Türkiye'de bu alanda hayata gerçekleştirilen projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yabancı yatırımcılara Türkiye'de yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birlikleri ile hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Yaptığımız 183 milyar dolarlık yatırım sonucunda bugün 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyoruz. Altyapı projelerinin önemi burada anlaşılıyor. 20 yıl önce altyapı açığını kapatmak için farklı finansal modeller üretmemiz gerekiyordu. Yap-işlet-devret, kamu-özel iş birlikleri de bu açığı hızlı şekilde kapatma ihtiyacından doğdu ve tüm projelerimiz dünyaya örnek oldu" dedi. Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de yapılan kamu-özel iş birliği projelerinin tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.