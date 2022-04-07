Yavuz kritik görev için demir alacak

Türkiye'nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz, bakım işlemlerinin ardından Filyos Limanı'ndan bugün uğurlanacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018 Ekim'de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019'da Kocaeli'nden uğurlanmıştı. Filyos Limanı'na demirleyen dev gemi, yapılan revizyon ve yenileme çalışmalarının ardından bugün yola çıkacak. Hali hazırda Karadeniz Gaz Sahası'nda devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç halinde yeni aramalar için de kullanılacak. Ayrıca geçen hafta Filyos Limanı'na getirilen dev Kuyubaşı Vanası'da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz'in derinliklerine indirilecek. Uzunluğu 229, kule yüksekliği 104, genişliği 36 olan Yavuz Sondaj Gemisi, 52 bin 105 groston ağırlığında.