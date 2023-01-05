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Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:21 Son Güncelleme: 5.1.2023 10:31

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m’lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tarihi rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1408 m'lik ana açıklığı ve 59 m'lik genişliği ile üzerinden raylı sistem geçebilen dünyanın en uzun köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 2022 yılında toplam 34,7 milyon aracın geçtiğini bildirdi.

Böylece Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldığı yıldan itibaren en yüksek geçiş sayısı ile tarihi rekora ulaştı.

Toplam Araç Günlük Ortalama Araç
2016 10.545.636 86.440
2017 30.047.264 82.321
2018 29.846.254 81.771
2019 26.543.126 72.721
2020 27.059.068 74.134
2021 33.475.758 91.714
2022 34.700.000 95.068
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tarihi rekor!
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