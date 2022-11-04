Yaya odaklı Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi’nde ilk ray kaynağı yapıldı

'TOPLAM EKONOMİK KAZANCI 785 MİLYON 77 BİN EURO OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu "Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. 8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olması ile birlikte; 8,5 kilometre bisiklet yolu, 8,5 kilometre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alanı, 3 adet yaya üst geçidi, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekonomik, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, skuter gibi yeni imkanlarla da hibrit karakterde, yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır. Tüm çalışmalarımızı 2023 yılının mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız; Karayolu Bakım ve İşletme kazancından 425 milyon 562 bin Euro, kazalardaki azalma kazancından 116 milyon 971 bin Euro, zaman kazancından ise 242 milyon 544 bin Euro olmak üzere hattımızın toplam ekonomik kazancı 785 milyon 77 bin Euro olacaktır" diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamanın ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la birlikte ilk ray kaynağı gerçekleştirdi.