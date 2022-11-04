Yaya odaklı Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Projesi’nde ilk ray kaynağı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projesinin İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu çalışmaları yerinde kontrol ettikten sonra proje süreci hakkında açıklarda bulundu.
'İSTANBUL'DA HİZMET VE ESER FIRTINASI ESTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'
Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da, kent içi raylı sistemlerde sahip olduğumuz vizyonun güncel bir örneği olacak, bir başka önemli güne daha şahit oluyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi ilk ray kaynağı töreniyle Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Sadece geride bıraktığımız ekim ayında Türkiye'nin doğusundan batısına dev ulaşım projelerinin hayata geçtiği ve yenilerinin temellerinin atıldığı bir döneme şahit olduk. Sadece Ekim ayı boyunca; Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'mızın açılışını gerçekleştirerek İstanbullular'ın hizmetine sunduk. Ardından Çanakkale'de, vizyon projelerimizden Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerinin açılışını gerçekleştirdik. Malatya'yı Sivas'a bağlayan Malatya-Hekimhan Yolu'nu bölünmüş yol olarak hizmete açtık. Diyarbakır Çevre Yolu ve Bitlis Çevre Yolu ile Kavşağı'nın açılışlarını gerçekleştirdik. Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun temelini attık. Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdik. Önceki gün Kayseri Tramvay hattımızın ilk tramvay aracının teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün de sadece bir kent içi raylı sistem projesi değil aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olan Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı sistem projemizde ilk ray kaynağı ile çok önemli bir aşamayı başlatıyoruz" dedi.
'TOPLAM EKONOMİK KAZANCI 785 MİLYON 77 BİN EURO OLACAK'
Bakan Karaismailoğlu "Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. 8,3 kilometrelik, 8 istasyona sahip Sirkeci-Kazlıçeşme hattı bir raylı sistem projesi olması ile birlikte; 8,5 kilometre bisiklet yolu, 8,5 kilometre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alanı, 74 bin metrekare yeni yeşil alanı, 3 adet yaya üst geçidi, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tescilli istasyonu, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 yeni istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekonomik, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, skuter gibi yeni imkanlarla da hibrit karakterde, yeni nesil bir ulaşım projesi olacaktır. Tüm çalışmalarımızı 2023 yılının mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız; Karayolu Bakım ve İşletme kazancından 425 milyon 562 bin Euro, kazalardaki azalma kazancından 116 milyon 971 bin Euro, zaman kazancından ise 242 milyon 544 bin Euro olmak üzere hattımızın toplam ekonomik kazancı 785 milyon 77 bin Euro olacaktır" diye konuştu.
Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamanın ardından Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'la birlikte ilk ray kaynağı gerçekleştirdi.