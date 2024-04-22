Yazlık evin kapısı 15 bin liradan açılıyor

Havaların birden ısınmasıyla yaz sezonu resmen başladı. Hal böyle olunca da vatandaş yazlık ev arayışına girdi. Hem kiralık hem satılık fiyatlarda geçen yıla göre artış var. Balıkesir'den Antalya'ya uzanan sahil hattında haftalık 15 bin liraya da yazlık ev bulmak mümkün, milyonluk rakamlara da... Bodrum'da ortalama metrekare satış fiyatı 200 bin liraya, haftalık 2+1 kirası ise 60 bin liraya çıktı. Ultra lüks sitelerde sezonluk kira 20-25 milyon lira. Çeşme ve Urla'da metrekare fiyatları 175-200 bin liraya ulaşırken, haftalık kira 35-50 bin seviyesinde. Antalya'da metrekare satış fiyatı 50-80 bin lira, haftalık kiralar ise 35-60 bin lira. Popüler adresler içinde en uygun kiralık evler ise Didim, Kuşadası ve Edremit'te. 2023 yılında yazlık konutların metrekare fiyatı 60 bin lirayken, bu sene 110 bin liraya çıktı. Yazlık kiralamaları genelde üç ay üzerinden yapılırken, Edremit'te haftalık gerekli bütçe ortalama 15 bin lira, Ayvalık'ta ise 30 bin lira.Yaz tatilinin popüler ilçesi Bodrum hem ortalama kira hem de satış fiyatında zirvede yer alıyor. Bölgede Mart 2023/Mart 2024 döneminde metrekare satış fiyatı yaklaşık yüzde 66 arttı ve 200 bin liraya kadar çıktı. Villa tipi 2+1 bir yazlığın haftalık kirası ise yaklaşık 60 bin lira. TSKB'nin araştırma sonuçlarına göre Fethiye'de ise yine yaklaşık yüzde 66 artışla ortalama metrekare fiyatı 50 bin TL'ye ulaştı. Bu bölgede 4 kişilik 2+1 bir yazlık için hesaplanan ortalama haftalık kira bedeli ise 30 bin lira.İzmir'in yazlık kesimlerinden Foça'da birim satış verilerindeki yıllık artış yaklaşık 70, Çeşme'de yüzde 75, Urla'da yüzde 72 civarında. İzmir doğası, yeni konut projeleri ve ulaşım avantajıyla son yıllarda öne çıkıyor. Üst gelir grubuna sahip kişilerin tercih ettiği Çeşme ve Urla'da metrekare satış fiyatları 175-200 bin lira bandından. Haftalık kiralar ise yine 2+1 villa tipi evlerde Çeşme'de ortalama 50 bin, Urla'da ise 35 bin lira. Foça'da ise ortalama metrekare satış fiyatı 75 bin lira, haftalık kira için istenen ortalama tutar ise 35 bin lira. Alanya'da ortalama metrekare satış fiyatı 50 bin liraya çıktı. 2+1 bir evin kirası için bugün istenen ortalama bedel ise 35 bin lira. Yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu Kaş'ta ise metrekare satış fiyatı 80 bin liraya, haftalık kiralar ise 60 bin liraya ulaşmıştı. Kemer ise şehir merkezine yakın olması, kıyı boyunca ünlü sahilleri olması, bölgede doğal güzellikler yer alması gibi nedenlerle tercih ediliyor. Yapılan araştırmaya göre bu bölgede ortalama metrekare satış fiyatı 60 bin lira olurken, kiralar 40 bin liraya çıkıyor.TSKB raporunda Aydın'ın Didim ilçesinin İngiliz turistlerin yanında emekli nüfusun da şehir hayatından yazlık kesimlere göçünde kilit konumunda olduğu ifade ediliyor. Bölgede yıllık fiyat artışı yüzde 80 olsa da, villa fiyatlarının Kuşadası villa fiyatlarına yeni yeni ulaştığı belirtiliyor. Didim ilçesinde geliştirilebilir arsa sayısı fazla olduğu için yeni projelere sıkça rastlanıyor ve bölgede orta ve orta üstü gelirliye hitap eden seçenekler de yer alıyor. TSKB'nin raporunda Didim'de ortalama metrekare fiyatı 45 bin lira, haftalık kira bedeli 25 bin lira olarak hesaplanırken, Kuşadası'nda ortalama metrekare fiyatı 52 bin 500 lira, haftalık kira ise yine 25 bin lira seviyesinde.BALIKESİR'İNEge Denizi kıyısında olan yazlık bölgelerine, Edremit'e yapılan havalimanı, İstanbul-İzmir otobanı ile talebin her geçen gün arttığı belirtiliyor. TSKB'nin araştırmasına göre Edremit'te 2023 yılında yazlık konutların metrekare fiyatı 30 bin lirayken, bu sene 50 bin liraya ulaştı. Diğer yandan, Ayvalık'ta tarihi güzellikleri, doğası, konumu ve eski Rum evleri dokusu sebebiyle çok ilgi gören, turizm potansiyeli yüksek bir bölge. 2023 yılında yazlık konutların metrekare fiyatı 60 bin lirayken, bu sene 110 bin liraya çıktı. Bölgede yazlık kiralamaları genelde üç ay üzerinden yapılıyor.SON dönemde talebin arttığı Ayvacık'ta müstakil ya da az katlı apartmanlara olan talebin arttığı, birçok yazlık amaçlı villa ile 2-3 katlı sitelerin inşa edildiği görülüyor. Bölgede geçen yıl 30 bin lira olan metrekare satış fiyatının 50 bin liraya ulaştığı, haftalık kiralama bedelinin de ortalama 35 bin lira olduğu belirtiliyor. Son yılların popüler adreslerinden Bozcaada'da ise günlük, haftalık kiralamalar öne çıkıyor. Bozcaada'da temmuzda 4 kişi kalınacak bir evde gecelik 5-6 bin liraya seçenekler var. Evin büyüklüğü ve konumuna göre gecelik fiyat 10 bin lirayı aşıyor.