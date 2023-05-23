Yazlık için sıraya girdiler

Yaz sezonu yaklaştıkça vatandaşların tatil arayışları hızlandı. Bu yıl hem otel fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar hem de pandemi döneminden gelen alışkanlıklarla birlikte yazlıklara olan talep katlandı. SABAH Antalya, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık olmak üzere Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerindeki yazlıkların aylık kira fiyatlarını araştırdı. Alt, orta ve üst segment olarak ayrılan yazlıklarda yerli turistin gözdesi olan Bodrum dudak uçuklatan fiyatlarıyla açık ara lider. Bölgede villaların ortalama kirası 250 bin TL. Yüzde 90'ı kiralanan bu villalar için sıraya giren dahi var. Bodrum'dan sonra en yüksek kiralar Çeşme Alaçatı'da... İlçede villaların aylık kirası ortalama 200 bin TL. Urla ise 100 bin TL'den başlayan aylık villa kiralarıyla üçüncü sıraya otururken, Ayvalık'ta fiyatlar 60 bin TL. Yabancı turistin gözdesi Antalya'da turiste oturum izninin iptal edilmesiyle nedeniyle fiyatlar geçen yılla aynı düzeyde. Şehirde ortalama bir villanın kirası 90 bin TL'den başlıyor.Bodrum'da 2+1 evlerin kirasının 60 ila 150 bin TL arasında değiştiğini söyleyen Coldwell Banker Artemis Brokerı Metin Sığırtmaç, "Villalar ise aylık 200 bin TL'den başlıyor" dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece de, "Alt segmentte yer alan 2+1 evlerin kirası aylık 50 bin TL'den başlıyor. Bunlar denize uzak daireler. Bu 2+1 evler denize yaklaştıkça fiyatları artıyor. Aylık 250 bin TL'ye dahi 2+1 kiralık evler var" dedi. Bodrum'da villaların daha çok talep gördüğünü anlatan Ece, "Orta segmentte yer alan bir villanın ortalama kirası 250 bin TL. Şu anda portföyümüzde bu türde olan villalar kiralandı. O nedenle bizi arayıp 'Vazgeçen olursa muhakkak haber verin, iki aylık peşin öderim' diyenler oluyor. Bu şekilde sıraya aldıklarımız var" ifadelerini kullandı. İlçede üst segment villaların kiralarının aylık 500 bin TL'den başladığını anlatan Ece, çok lüks segmentte aylık 6-7 milyon liraya kadar çıktığını kaydetti. Bodrum'da kiralamaların yüzde 90'ının yerli turist tarafından yapıldığını anlatan Ece, "Ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara'dan geliyorlar. Kiralama yapanların profili iş adamları, doktor ve avukatlar. Yabancılarda da Ruslar, İngilizler ve İranlılar kiralama yapıyor. Yabancılar aylık 1 milyon TL ve üzeri olan lüks segmentteki villaları tercih ediyor " dedi.Çeşme'de de fiyatlar el yakıyor. TÜGEM İzmir Başkanı Raşit Ay, "Çeşme ve Alaçatı'da villalar aylık 200 bin, Urla'da 100 bin, Karaburun'da ise 50 bin TL'den başlıyor. Alaçatı'da lüks villaların kirası ise 500 bin TL ve üzeri" dedi. Ellerindeki konutların yüzde 50'den fazlasının rezerve edildiğini anlatan Ay, "Özellikle temmuz-ağustos ayları için yüzde 100 doluluk bekliyoruz" diye konuştu. Çeşme'de 2+1 evlerin de aylık kirasının 100 bin TL'den başladığını anlatan Ay, "Urla'da bu fiyat 50 bin, Karaburun'da ise 30 bin TL'den başlıyor" diye konuştu. Yüzde 25 kira sınırının mülk sahiplerini sezonluk kiralamaya yönelttiğini anlatan Ay, "Burada bir sınırlama yok. O nedenle sezonluk 2+1 evlerin sayısında artış var. Bu evlerin yüzde 80'i de şimdiden kiralandı" dedi.Geçen yıl Rus ve Ukraynalıların akınına uğrayan ve bir anda kira fiyatları katlayan Antalya'da, bu yıl fiyatlar sabit gidiyor. TÜGEM Antalya Başkanı Yasemin Morrisey, "Bu yıl kiralama yapan yabancıya oturum izinleri kaldırıldı. Bu da yabancı talebini düşürdü ve kiralar bazı bölgelerde aynı kaldı bazılarında ise geriledi" dedi. Morrisey, şunları anlattı: "Şu anda Antalya'da 1+1'ler sezonda günlük 1.200 TL, 2+1'ler ise 1.750 TL. Bu durumda 1+1'lerin aylık kirası 35 binden, 2+1'ler ise 50 bin TL'den başlıyor. Geçen yılın fiyatlarıyla benzer seyrediyor." Villaların günlük kiralarının ise 2.500-3.000 TL'den başladığını anlatan Morrisey, "Aylık ortalama 90 bin TL'den başlayıp 200-300 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.YERLI turistin son dönemde gözdesi olan Balıkesir Ayvalık bölgesinde fiyatlar Çeşme ve Bodrum'a göre nispeten daha uygun. Bölgede aylık değil 2 ayı kapsayan sezonluk kiralamaların yapıldığı bilgisini veren TÜGEM Balıkesir temsilcisi Ahmet Raşit Özen, "Sezonluk villaların kiraları 60 binden başlayıp, 120 bin TL'ye çıkıyor. 2+1 ve 3+1 evlerin sezonda aylık kiraları ise 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor. Şu anda evlerin yüzde 20'si rezerve edildi. Seçim nedeniyle durgunluk var. Seçimden sonra ciddi bir talep ve hareketlilik bekliyoruz" dedi.