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Giriş Tarihi: 17.7.2022

Yellen’den Türkiye’ye övgü

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Yellen’den Türkiye’ye övgü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ikinci gününde bir araya geldiği ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açklamada "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik" dedi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre toplantıda, enerji ve emtia fiyatlarındaki artış, enerji arz güvenliği ve gıda güvenliği gibi küresel ekonominin yaşadığı sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle gıda güvenliği konusunun dikkatle ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği toplantıda Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdirle karşılandı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU
İki müttefik ülke arasında son dönemde artan üst düzey temasların ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığı ve karşılıklı anlayış içerisinde bu ivmenin korunması gerektiği paylaşılırken, bu bağlamda, teröre ve terörizmin finansmanına karşı daha fazla iş birliği vurgusu yapıldı. Öte yandan dün sona eren toplantı kapsamında "Finansal Sektör", "Sürdürülebilir Finans" ve "Altyapı" başlıklı oturumlara katılan Nebati, kripto varlıklardaki risklerin azaltılması ile finansal tabana yayılma hususlarında bir konuşma yaptı.

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Yellen’den Türkiye’ye övgü
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