Yemek kartları markette kullanılacak

Çalışanların alım gücünü artırmak amacıyla işverence günlük 51 liraya kadar nakit olarak ödenen yemek bedelleri vergiden ve sosyal güvenlik priminden muaf tutuldu. Yemek çeklerinde prim istisnası tutarı 12.94 liradan 51 liraya yükseltildi. Yemek ödemeleri 51 liradan 110 liraya yükselecek. Milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için marketlerde kullanılamayacağı yönünde yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Vergi istisnasında yemek çeklerinin sadece yemek yeme amacıyla kullanılması zorunluluğu bulunmuyor. Çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi anlaşmalı marketlerde yemek çekleri ile alışveriş yapabilecek.