Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yemek ve ulaşımda vergi istisnası arttı
Giriş Tarihi: 9.7.2022

Yemek ve ulaşımda vergi istisnası arttı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Yemek ve ulaşımda vergi istisnası arttı
Yemek bedeli istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da aynı oranda artışla 25.5 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına bin 122 liraya kadar yüklenen tutar, gelir vergisinden istisna olacak. Hizmet personelinin toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna tutuluyor. İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 17 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması kaydıyla, yapılan bu ödemeler de gelir vergisinden istisna oluyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemek ve ulaşımda vergi istisnası arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA