Yemek ve ulaşımda vergi istisnası arttı

Yemek bedeli istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da aynı oranda artışla 25.5 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılı için belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarıldı. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına bin 122 liraya kadar yüklenen tutar, gelir vergisinden istisna olacak. Hizmet personelinin toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna tutuluyor. İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 17 lirayı aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması kaydıyla, yapılan bu ödemeler de gelir vergisinden istisna oluyor.