Yemeksepeti, afetzede restoranların deprem öncesi 3 aylık hizmet bedellerini geri ödüyor

Yaraların sarılmasına bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla afet bölgesi ilan edilen 11 ilde depremin ilk gününden itibaren hizmet bedeli almayan Yemeksepeti'nin deprem bölgesi için yarattığı fon yeni destek paketiyle birlikte toplam 34 milyon TL'yi buldu.

Yemeksepeti, ayrıca yaraların sarılmasının ve hayatın normale dönmesinin çok daha uzun bir süre alacağı gerçeğinden hareketle en büyük yıkımı yaşayan 4 il olan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki tüm üye restoranlardan yıl sonuna kadar hizmet bedeli almamaya devam edeceğini duyurdu.

Türkiye'de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, deprem felaketinden etkilenen üye restoranlarını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. 22 yıldır iş ortağı restoranlarla omuz omuza büyüyen ve her daim yanlarında olmayı taahhüt eden Yemeksepeti, şimdi de en zor zamanlarında, üye restoranlara var gücüyle destek vermeye devam ediyor. Bu hedefle Yemeksepeti, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki 1.085 üye restorana, depremden önceki son 3 aya ait hizmet bedeli gelirini geri ödemeyi amaçlıyor. Bu sayede restoranların daha hızlı bir şekilde toparlanarak işlerine devam etmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"DAYANIŞMA İÇİNDE RESTORANLARLA BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ"

Deprem felaketinden etkilenen üye restoranlarla, afetin ilk gününden itibaren dayanışma içinde olmayı çok önemsediklerini söyleyen Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, konuyla ilgili şunları söyledi: "Restoranlarla birlikte büyüme yolculuğumuz boyunca güçlü bağlar kurduk ve şimdi, bu zor dönemlerinde kararlı bir dayanışma ile iş ortaklarımızın yanlarında yer almayı sürdürüyoruz. Afetten en çok etkilenen 4 ilimizde Yemeksepeti üyesi olan tüm restoranlarımıza Yemeksepeti olarak, depremden önceki son 3 ayda elde ettiğimiz hizmet bedeli gelirimizi geri ödüyoruz. Bu 4 ilde %90'a varan oranda işlerini devam ettiremeyen restoranlarımıza destek sağlayarak daha hızlı bir şekilde toparlanmalarına yardımcı olmak ve istisnasız tüm iş ortaklarımıza yardım eli uzatabilmek adına bunu çok önemsiyoruz. Bu kampanya öncesinde Yemeksepeti olarak, afet bölgesi ilan edilen 11 ilde, depremin ilk gününden itibaren hizmet bedeli almadık. Bunun için oluşturduğumuz 7,5 milyon TL'lik kaynak, 4 il için sağlayacağımız 5 milyon TL'lik komisyon geri ödemesi ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz diğer desteklerimizle birlikte, deprem bölgesi için yarattığımız fon, toplamda 34 milyon TL'yi buldu. Bölge tamamen iyileşene, mümkünse tüm işletmelerimiz yeniden ayağa kalkana kadar elimizi afet bölgesi üzerinden çekmeyeceğiz. Unutmayalım ki, birlikte güçlüyüz ve dayanışma içinde daha iyi bir geleceğe yürüyeceğiz."

GERİ ÖDEME İÇİN 5 MİLYON TL'LİK KAYNAK YARATILDI

1 Ocak 2023'ten önce Yemeksepeti üyesi olmuş restoranların dahil edildiği projede, depremden önceki üç aya ait hizmet bedeli gelirinin geri ödemesinde restoran başına alt limit 1.000 TL, üst limit ise 12.500 TL olarak belirlendi. Buna göre Yemeksepeti üyesi olmasına rağmen deprem öncesinde çok az sayıda sipariş alan tüm işletmeler de destek paketindeki alt limit hizmet geliri geri ödemesinden yararlanabilecek. Bir diğer deyişle alacağı hizmet geliri tutarı 1.000 TL'nin altında kalsa bile Yemeksepeti üyesi her bir restorana, alt limit üzerinden, yani 1.000 TL ödeme yapılacak. Hizmet geliri geri ödemelerinde üst limit ise 12.500 TL olarak uygulanacak. Yemeksepeti'nin başlattığı bu projede tüm üye işletmelere yaralarını sarmada bir nebze olsun destek olmak amaçlanırken, toplamda ise 5 milyon TL'ye yakın yeni bir kaynak depremden en fazla etkilenen 4 ilimize aktarılmış olacak.

4 İLDE AYRICA SENE SONUNA KADAR HİZMET BEDELİ ALINMAYACAK

Sene sonuna kadar hizmet bedeli ve masraf kesintisi uygulanmayacak iller Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak belirlendi. Bu 4 ildeki restoran siparişleri için bu proje kapsamında 2023 yılı sonuna kadar hizmet bedeli uygulanmayacak.

YEMEKSEPETİ, DEPREMZEDELERE YARDIM ELİ UZATIYOR

Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek olan Yemeksepeti'nin hayata geçirdiği projelerden bazıları şunlar: