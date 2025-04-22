Yeminli Mali Müşavir Ahmet Halis Başli, öğrencilerle 14. Kariyer Günleri’nde buluştu

Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 14. Kariyer Günleri'nde kürsüye çıkan AHB Yeminli Mali Müşavirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halis Başli ise 12 yıla dayanan deneyim ve bilgi birikiminden hareketle öğrenciler için vergi müfettişliğinden yeminli mali müşavirliğine uzanan bir kariyerin esaslarını açıkladı. Böylece kariyerini mali müşavirlikle taçlandırmak isteyen gençlere yol haritası çizdi.

"ÖĞRENCİLERE YOL GÖSTERMEK İÇİN MALİ MÜŞAVİRLİĞE ÇIKAN HER BASAMAĞI TEK TEK ANLATTIM"

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Halis Başli, "Kariyer hayatım boyunca edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini genç meslektaşlarımla paylaşmayı, bir sorumluluk olarak benimsiyorum. Vergi müfettişliğinden yeminli mali müşavirliğine uzanan bu yolculuk, öğrencilere sadece bir kariyer seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda denetim alanındaki derinlemesine uzmanlığın, mali müşavirlik mesleğinde nasıl stratejik bir avantaja dönüştürülebileceğinin de esaslarını ortaya koyuyor. Çünkü mali müşavir olmak isteyen herkesin çıkması gereken bu basamaklar, etik değerlere bağlılıktan analitik düşünce becerilerine ve liderlik vasıflarına kadar pek çok önemli unsuru içeriyor. Bu yüzden konuşmacı olarak katıldığım 14. Kariyer Günleri'nde de geleceğin mali danışmanlarına yol göstermeyi amaçladım" dedi.

"DİJİTALLEŞEN EKONOMİYE UYUM SAĞLAYANLAR, YARININ İŞ DÜNYASINDA KİLİT ROLLER ÜSTLENECEK"

Dijital çağın hızla dönüştürdüğü iş dünyasında, iktisadi ve idari bilimler öğrencileri için sağlam bir kariyer inşa etmenin ayrıca önem taşıdığının altını çizen AHB Yeminli Mali Müşavirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halis Başli, sözlerine şunları ekledi:

"Dijital dönüşümün iş dünyasının her köşesine nüfuz ettiği bu çağda, özellikle iktisadi ve idari bilimler öğrencileri için sağlam bir kariyer inşa etmek, salt teorik bilgiyle sınırlı kalmanın ötesine geçmeyi zorunlu kılıyor. Artık başarılı bir kariyer, finansal teknolojilere hakimiyeti, büyük veri analizi yeteneklerini, siber güvenlik farkındalığını ve dijital pazarlama stratejilerini etkin bir şekilde kullanabilmeyi gerektiriyor. Öğrencilik yıllarından itibaren bu spesifik dijital becerileri edinmeye odaklanmak, sektörde öncü ve aranan profesyoneller olmalarının önünü açacaktır. Çünkü dijitalleşen ekonominin dinamiklerine uyum sağlayan ve bu alanda uzmanlaşan iktisadi ve idari bilimler mezunları, yarının iş dünyasında kilit roller üstlenecek. Tıpkı Kırklareli Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde konuşmacı olarak yer aldığım Kariyer Günleri'ndeki gibi etkinliklere katılmak, böylece profesyonellerin deneyimlerini birincil ağızdan dinlemek de öğrencilerin geleceklerine bir fener yakmalarını sağlıyor."

"ŞEFFAF BİR EKOSİSTEM İNŞA ETMEK İÇİN GELECEĞİN MALİ MÜŞAVİRLERİYLE BULUŞTUM"

Mali müşavirliği icra ederken pek ilkenin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten AHB Yeminli Mali Müşavirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halis Başli, "Mali müşavirlikte etik değerler ve güvenilirlik, sadece bir tercih değil, mesleğin temelini oluşturan esas sermayedir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğim oturumda da öğrencilere öğrenim hayatları boyunca sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda dürüstlük, şeffaflık ve mesleki bağımsızlık ilkelerine de sıkı sıkıya bağlı kalmalarını önerdim. Nitekim bu, çok uzun bir yolculuk. Bu süreç, belirli bir süre staj yapmayı ve zorlu bir sınavı başarıyla geçmeyi gerektiriyor. Ancak bu adımların ötesinde, sürekli öğrenmeye açık olmak, değişen mevzuatları yakından takip etmek ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak da başarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Öyle ki 12 yıllık kariyerimin ardından, 2024 yılında kurduğum şirketimde de aynı değerleri benimsiyor ve uyguluyorum" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yeminli mali müşavirlik ve denetim alanında Türkiye'nin önde gelen, güvenilir ve yenilikçi çözüm ortağı olmak için titizlikle çalışıyoruz. Müvekkillerimizin finansal süreçlerini şeffaflık, doğruluk ve mevzuata tam uyum ilkeleriyle yöneterek, sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, sunduğumuz yüksek kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetlerle, müvekkillerimizin idare nezdinde sorunsuz bir işleyişe sahip olmalarını sağlamak ve karşılaştıkları her türlü engeli etkin bir şekilde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Değerlerimizden ödün vermeden, sürekli gelişimi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörde fark yaratmaya ve şirketlerin geleceğine değer katmaya kararlıyız. Aynı değerleri geleceğin mali müşavirlerine de aktararak şeffaf bir ekosistem yaratmak için elimden geleni yapacağım."

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