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Giriş Tarihi: 20.1.2024 09:53 Son Güncelleme: 20.1.2024 10:01

Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

AA
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs’ta yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin(TÜRMOB), Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

YMM sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

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Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak
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