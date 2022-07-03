Yeni asgari ücret vatandaşı memnun etti

Asgari ücret zammı vatandaşı memnun etti. İşçiler yüzde 30'luk artışın biraz olsun nefes aldıracağını söyledi. Fahrettin Çakmak, "Biz 5 bin lira civarında bir rakam bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız 5 bin 500 lira açıklayınca mutlu olduk. Devletimiz halkını düşünüp zor durumda kalmasını istemez. Ama bazı fırsatçılar yapılan zamları kendilerinin yaptıkları artışlarla eritip, yok ediyorlar. Asıl zamlara karşı zam yapanların denetlenmesi ve hizaya getirilmesi gerekir" dedi.Hanifi Penes ise geçen yıl aralıkta yüzde 50 oranındaki artışın enflasyonla eridiğini belirterek, "Alın terinin enflasyona ezdirilmemesi gerekir. Devletimiz de bunun için gayret gösteriyor. Bir yıl içinde yüzde 80 zam yapılmış olacak. Zam yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.Enflasyon karşısında çalışanın alım gücünün yapılan zamla artığını belirten Rabia Dikdere, "Daha önceki yapılan yüzde 50'lik zam enflasyon karşısında adeta yok oldu. Fiyatlar da asgari ücrete yapılan zamdan daha fazla arttı. Alım gücümüz düştüğü için alışverişimizi kısmak zorunda kalmıştık. Bu zam biraz olsun rahatlatır. Piyasa kontrol altına alınırsa zam daha etkili olur" dedi.Yavuz Aksu da "Asgari ücretle çalışan insanlar enflasyon karşısında artık nefes alamaz duruma gelmişti. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yüzde 30'luk artış, biz işçilere biraz nefes aldıracaktır. Alım gücümüzü artıracaktır. Hükümetimiz enflasyonu da düşürürse hem ülkemizin ekonomik seviyesi yükselir hem de biz çalışanların durumu iyileşir" diye konuştu.