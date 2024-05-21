Yeni Asır İzmir Kentsel Dönüşüm Zirvesi önümüzdeki 10 yıla rehberlik edecek

Önümüzdeki 10 yılın en önemli konusu olacak kentsel dönüşümün yol haritasının ele alınacağı Yeni Asır Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Vali Süleyman Elban, İTO Başkanı Mahmut Özgener, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Önde gelen sektör temsilcileri ve uzman akademisyenlerin katılacağı zirvede açılış konuşmaları ardından Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör moderatörlüğünde "Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm" konulu panel düzenlenecek. Panelin konuşmacıları İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ve İzmir Ticaret Odası 71. Mühendislik Grubu Meclis Üyesi Necmi Okumuş olacaklar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu tarafından moderatörlüğü gerçekleşecek "Sürdürülebilir Dönüşüm" konulu panel zirvenin son oturumu olacak. Bu panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman İnce konuşmacı olarak katılacaklar.