Yeni dolandırıcılık yöntemi… ‘Faturanızı yanlışlıkla ödedim’ tuzağına dikkat!

Türkiye'de son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Her seferinde akla hayale gelmeyecek yöntemler bulan dolandırıcılar, bu kez de cep telefonu faturaları üzerinden vurgun yapmaya başladı. Dolandırıcılar, rastgele bir cep telefonu numarasını girip, faturayı mobil bankacılık üzerinden ödüyor. Faturası ödenen vatandaşa mobil operatöründen "Faturanız ödendi" mesajı geliyor. Daha sonra dolandırıcılar devreye giriyor. O cep telefonu sahibini arayıp "Faturanızı yanlışlıkla dedem/yakınım ödemiş, bir hata oldu. Lütfen ücreti geri iade eder misiniz?" gibi masum görünen taleplerle insanları kandırıyor.Durumu araştıran vatandaşlar, gerçekten de ödemenin yapıldığını görünce iyi niyetle parayı geri gönderiyor. Ancak dolandırıcıların asıl oyunu burada başlıyor. Dolandırıcı, birkaç gün içinde "hatalı ödeme" gerekçesiyle ödediği faturayı bankasından geri alıyor. Bu durumda, hem iade edilen para hem de faturanın iptali nedeniyle elde edilen para dolandırıcının cebine giriyor, mağdur ise bu iki yönlü dolandırıcılığın kurbanı oluyor. Uzmanlar, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların öncelikle bankalarıyla iletişime geçmelerini, ödeme yapan kişiyi doğrulamadan kesinlikle herhangi bir iade işlemi yapmamalarını tavsiye ediyor.Bu dolandırıcılık yönteminin mağdurlarından biri de Ankara'da yaşayan bir emekli oldu. Kendini asker olarak tanıtan bir dolandırıcı, "Yanlışlıkla GSM faturanızı ödedim" diyerek emekliyi kandırdı. Emekli, GSM firmasından faturasının ödendiğini teyit edince dolandırıcıya parayı havale etti. Ancak 4 ay sonra gelen icra ihbarıyla dolandırıldığını anladı. İhbarda, emeklinin ödenmemiş borcu olduğu belirtiliyordu. Mağdur emekli, dolandırıcının ödediği faturayı geri aldığını, kendisinin gönderdiği parayla da çifte kazanç sağladığını öğrendi.UZMANLAR, bu tarz dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarla karşılaşıldığında yetkili mercilere başvurulması gerektiğini belirtiyor. Son dönemde bu yöntemin artması üzerine GSM operatörleri de vatandaşları uyarmaya başladı. Yetkililer, yanlışlıkla yapılan bir ödeme durumunda GSM operatörlerinin zaten iade hakkı tanıdığını belirterek, kullanıcıların dolandırıcıların baskısına boyun eğmemelerini söylüyor. Operatörler, herhangi bir yanlış ödeme durumunda kullanıcıların doğrudan GSM şirketleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini, asla bireysel olarak para havalesi yapmamalarını öneriyor. Operatör yetkilileri, "Faturanızı ödeyen kişi dilediği anda makbuzunu gösterip ödediği parayı geri çekebilir. Üstelik bunu defalarca yapabilir' Müşterilerimiz, yanlış bir ödeme yapıldığında bunun düzeltileceğini bilmelidir. Böyle durumlarda müşterinin doğrudan bizimle iletişime geçmesi yeterli" diye ekliyor.