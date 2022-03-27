Yeni düzenleme Meclis’e geliyor! Stokçular için harekete geçildi





Gıdada fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler. Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarının sebep olmadığı halde bu kadar sık artması olduğu vurgulandı.