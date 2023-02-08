Yeni ekipler ve iş makineleri yolda!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere barınma amaçlı konteynır sevkiyatına da başlayan YK Enerji, ilk yardım ve hijyen malzemelerini, çok sayıda giysi ve gıda malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC İÇTAŞ Enerji – LİMAK Enerji ortaklığında işletilen YK Enerji, afet bölgesine kurtarma araçları, yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri ulaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma başlattı.

Bu kasamda, ülke genelindeki olağanüstü seferberlik hareketine ve afet bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olmayı amaçlayan YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankeri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.

Açıklamaya göre, toplam 3 bin 100 kişinin istihdam edildiği şirket bünyesindeki çalışanlar ve aileleri de gönüllü çalışarak, deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerinin toplanmasında ve hazırlanmasında aktif görev aldı.

İlk yardım ve temizlik malzemeleri, kişisel koruyucu malzemeler, çok sayıda giysi ve gıdadan oluşan yardımlar, araçlara yüklenerek bölgeye gönderildi. YK Enerji, yeni kurtarma ekipleri oluşturulması ve ayni yardımlardan oluşan konvoyun da hızla hazır edilerek, bölgeye gönderilmesi için zamanla yarışıyor.