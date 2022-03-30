Yeni ekonomi paketinde 3 kritik başlık!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından bugün maddelerinin görüşmelerine başlandı.