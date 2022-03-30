Yeni ekonomi paketinde 3 kritik başlık!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından bugün maddelerinin görüşmelerine başlandı.
YENİ EKONOMİ PAKETİNDE 3 KRİTİK BAŞLIK
"Vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinde;
Ayrıca teklife göre, Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak, seyahat acentelerinin yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 50'sine kadar indirilebilmesi hususunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.