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Giriş Tarihi: 30.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 30.3.2022 12:25

Yeni ekonomi paketinde 3 kritik başlık!

AA
Yeni ekonomi paketinde 3 kritik başlık!

TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer başkanlığında toplanırken, "vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor. Teklifte, muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesi, yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartının 3 yıla çıkarılması dibi düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmelerin dün tamamlanmasının ardından bugün maddelerinin görüşmelerine başlandı.

YENİ EKONOMİ PAKETİNDE 3 KRİTİK BAŞLIK

"Vergi ve ekonomi paketi"ne ilişkin kanun teklifinde;

  • Muhtarlara net asgari ücret tutarının altında ödenek verilmemesi,
  • Yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartının 3 yıla çıkarılması,
  • Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin, serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi gibi düzenlemelere yer veriliyor.

Ayrıca teklife göre, Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak, seyahat acentelerinin yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 50'sine kadar indirilebilmesi hususunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

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Yeni ekonomi paketinde 3 kritik başlık!
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